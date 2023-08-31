Вице-спикер ГД предложил ужесточить правила продажи продуктов с сахаром

31 августа 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Объем сахара на упаковке нужно указывать в чайных ложках, считает Борис Чернышов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На упаковках необходимо указывать весь объем содержащегося в продукте сахара (включая сахарозаменители) в граммах и чайных ложках. Об этом заявил URA.RU заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов, направив обращение руководителю Роспотребнадзора, главному санитарному врачу РФ Анне Поповой. «На этикетках встречаются несколько десятков названий, по сути обозначающих сахар. Например, декстроза — сахар, полученный из кукурузы, левулоза — второе название фруктозы, меласса — побочный продукт производства сахара. Прошу рассмотреть возможность обязать производителей продуктов питания и напитков указывать на упаковке весь объем содержащегося в нем сахара, с учетом скрытых сахаров. Маркировка должна быть хорошо заметна и занимать не менее 25% от лицевой стороны упаковки товара. Для того, чтобы сделать информацию доступной и более наглядной, необходимо указывать объем содержащегося сахара в граммах и чайных ложках. Так, покупатель, приобретая пол-литровую банку газированного напитка, увидит, что в ней содержатся не абстрактные 50 грамм сахара, а более понятные 10 чайных ложек», — заявил Борис Чернышов. Зампредседателя Госдумы подчеркнул, что из-за непонимания, сколько реального сахара находится в продуктах, россияне употребляют его в излишних количествах. «Минздрав РФ рекомендует употреблять не более 24 кг сахара в год. Однако, по подсчетам Росстата, среднестатистический россиянин съедает в год 30,2 кг, то есть около 83 г в сутки. По данным Роспотребнадзора, этот показатель еще выше: 39 кг в год, 107 г в сутки. Речь идет том сахаре, что содержится в сахаросодержащих продуктах: варенье, конфетах, шоколаде, кондитерских изделиях, напитках. Во многом такая ситуация складывается из-за отсутствия понимания у потребителей реального количества сахара в том или ином продукте и уловок маркетологов», — отметил Чернышов. Собеседник агентства добавил, что излишнее потребление сахара ведет к ожирению. «Излишнее потребление сахара напрямую влияет на рост количества россиян с ожирением. По данным национального мониторинга общественного здоровья Сеченовского университета, в 2022 году у 22% граждан из 52% с излишним весом поставлен этот диагноз. „Ожирение“ у подростков за последние 20 лет начали выявлять в шесть раз чаще», — подытожил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На упаковках необходимо указывать весь объем содержащегося в продукте сахара (включая сахарозаменители) в граммах и чайных ложках. Об этом заявил URA.RU заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов, направив обращение руководителю Роспотребнадзора, главному санитарному врачу РФ Анне Поповой. «На этикетках встречаются несколько десятков названий, по сути обозначающих сахар. Например, декстроза — сахар, полученный из кукурузы, левулоза — второе название фруктозы, меласса — побочный продукт производства сахара. Прошу рассмотреть возможность обязать производителей продуктов питания и напитков указывать на упаковке весь объем содержащегося в нем сахара, с учетом скрытых сахаров. Маркировка должна быть хорошо заметна и занимать не менее 25% от лицевой стороны упаковки товара. Для того, чтобы сделать информацию доступной и более наглядной, необходимо указывать объем содержащегося сахара в граммах и чайных ложках. Так, покупатель, приобретая пол-литровую банку газированного напитка, увидит, что в ней содержатся не абстрактные 50 грамм сахара, а более понятные 10 чайных ложек», — заявил Борис Чернышов. Зампредседателя Госдумы подчеркнул, что из-за непонимания, сколько реального сахара находится в продуктах, россияне употребляют его в излишних количествах. «Минздрав РФ рекомендует употреблять не более 24 кг сахара в год. Однако, по подсчетам Росстата, среднестатистический россиянин съедает в год 30,2 кг, то есть около 83 г в сутки. По данным Роспотребнадзора, этот показатель еще выше: 39 кг в год, 107 г в сутки. Речь идет том сахаре, что содержится в сахаросодержащих продуктах: варенье, конфетах, шоколаде, кондитерских изделиях, напитках. Во многом такая ситуация складывается из-за отсутствия понимания у потребителей реального количества сахара в том или ином продукте и уловок маркетологов», — отметил Чернышов. Собеседник агентства добавил, что излишнее потребление сахара ведет к ожирению. «Излишнее потребление сахара напрямую влияет на рост количества россиян с ожирением. По данным национального мониторинга общественного здоровья Сеченовского университета, в 2022 году у 22% граждан из 52% с излишним весом поставлен этот диагноз. „Ожирение“ у подростков за последние 20 лет начали выявлять в шесть раз чаще», — подытожил он.