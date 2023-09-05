За неделю жители ЯНАО отдали интернет-мошенникам десятки миллионов рублей

В полицию ЯНАО поступило 41 заявление об интернет-мошенничестве

06 сентября 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

За неделю жители ЯНАО лишились 39,4 млн рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В период с 28 августа по 3 сентября в полицию Ямало-Ненецкого автономного округа поступило 41 заявление на интернет-мошенников. Об этом на своем официальном сайте сообщает прокуратура ЯНАО. Ущерб от действий злоумышленников превысил 39,4 млн рублей. «За истекшую неделю (с 28 августа по 03 сентября) зарегистрировано 41 такое преступление, ущерб превысил 39,4 млн рублей. В результате дистанционных хищений пострадали граждане, проживающие на территории городов Нового Уренгоя (13), Салехарда (7), Ноябрьска (6), Муравленко (3), Губкинского (3), а также Пуровского (2), Надымского (4) и Тазовского (2) районов», — указано на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. Самые крупные суммы денег мошенникам перевели жители Нового Уренгоя — 23,3 млн рублей. Салехардцы лишились 12 млн рублей. Жители Тазовского района — 2,1 млн рублей, Пуровского — 1,1 млн рублей. В прокуратуре добавили, что интернет-мошенники преимущественно воруют деньги с банковских карт и электронных счетов жителей округа.

В период с 28 августа по 3 сентября в полицию Ямало-Ненецкого автономного округа поступило 41 заявление на интернет-мошенников. Об этом на своем официальном сайте сообщает прокуратура ЯНАО. Ущерб от действий злоумышленников превысил 39,4 млн рублей. «За истекшую неделю (с 28 августа по 03 сентября) зарегистрировано 41 такое преступление, ущерб превысил 39,4 млн рублей. В результате дистанционных хищений пострадали граждане, проживающие на территории городов Нового Уренгоя (13), Салехарда (7), Ноябрьска (6), Муравленко (3), Губкинского (3), а также Пуровского (2), Надымского (4) и Тазовского (2) районов», — указано на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. Самые крупные суммы денег мошенникам перевели жители Нового Уренгоя — 23,3 млн рублей. Салехардцы лишились 12 млн рублей. Жители Тазовского района — 2,1 млн рублей, Пуровского — 1,1 млн рублей. В прокуратуре добавили, что интернет-мошенники преимущественно воруют деньги с банковских карт и электронных счетов жителей округа.