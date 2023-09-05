Проезд на ретро-автобусе Ikarus Z80 будет бесплатным Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске в День города, 9 сентября, запустят ретро-автобус «Икарус». Проезд будет бесплатным, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города.

«В День города, 9 сентября, жители и гости Челябинска смогут проехаться на легендарной „гармошке“ Ikarus Z80. Автобус специально подготовили к 287-летию города. Проезд бесплатный», — уточнили в пресс-службе.

«Икарус» будет ходить по улицам города с 11:00 до 17:00. Маршрут построен от ЧМК до ЮУрГУ через улицы Павлецкую 2-ю, 60-летия Октября, Румянцева, Обухова и Черкасскую, Свердловский тракт, Свердловский проспект и проспект Ленина.

Автобус будет курсировать с 11:00 до 17:00 9 сентября Фото: прсс-служба администрации Челябинска