05 сентября 2023

В День города в Челябинске запустят бесплатный проезд в «Икарусе». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, поручень, салон автобуса, городской транспорт
Проезд на ретро-автобусе Ikarus Z80 будет бесплатным Фото:

В Челябинске в День города, 9 сентября, запустят ретро-автобус «Икарус». Проезд будет бесплатным, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города.

«В День города, 9 сентября, жители и гости Челябинска смогут проехаться на легендарной „гармошке“ Ikarus Z80. Автобус специально подготовили к 287-летию города. Проезд бесплатный», — уточнили в пресс-службе.

«Икарус» будет ходить по улицам города с 11:00 до 17:00. Маршрут построен от ЧМК до ЮУрГУ через улицы Павлецкую 2-ю, 60-летия Октября, Румянцева, Обухова и Черкасскую, Свердловский тракт, Свердловский проспект и проспект Ленина.

Автобус будет курсировать с 11:00 до 17:00 9 сентября
Автобус будет курсировать с 11:00 до 17:00 9 сентября
Фото:
«Икарус» будет ходить по маршруту от ЧМК до ЮУрГУ
«Икарус» будет ходить по маршруту от ЧМК до ЮУрГУ
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в День города, 9 сентября, запустят ретро-автобус «Икарус». Проезд будет бесплатным, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города. «В День города, 9 сентября, жители и гости Челябинска смогут проехаться на легендарной „гармошке“ Ikarus Z80. Автобус специально подготовили к 287-летию города. Проезд бесплатный», — уточнили в пресс-службе. «Икарус» будет ходить по улицам города с 11:00 до 17:00. Маршрут построен от ЧМК до ЮУрГУ через улицы Павлецкую 2-ю, 60-летия Октября, Румянцева, Обухова и Черкасскую, Свердловский тракт, Свердловский проспект и проспект Ленина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...