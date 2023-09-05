В Перми построят новый детский сад

Новое здание сможет вместить 350 детей
В Перми планируется строительство нового корпуса детского сада «Легополис», который расположен в микрорайоне Железнодорожном. Возведение здания должно начаться в 2024 году.
«Строительство нового корпуса детского сада оценивается в 464 миллиона рублей. Сейчас городские власти выбирают подрядчика для осуществления проекта», — пишет интернет-газета «ТЕКСТ».
Новое здание будет двухэтажным и сможет вмещать 350 детей. Оно будет расположено в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской.
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