05 сентября 2023

В Перми построят новый детский сад

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, спальня, детские кровати
Новое здание сможет вместить 350 детей Фото:

В Перми планируется строительство нового корпуса детского сада «Легополис», который расположен в микрорайоне Железнодорожном. Возведение здания должно начаться в 2024 году.

«Строительство нового корпуса детского сада оценивается в 464 миллиона рублей. Сейчас городские власти выбирают подрядчика для осуществления проекта», — пишет интернет-газета «ТЕКСТ».

Новое здание будет двухэтажным и сможет вмещать 350 детей. Оно будет расположено в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской.

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В Перми планируется строительство нового корпуса детского сада «Легополис», который расположен в микрорайоне Железнодорожном. Возведение здания должно начаться в 2024 году. «Строительство нового корпуса детского сада оценивается в 464 миллиона рублей. Сейчас городские власти выбирают подрядчика для осуществления проекта», — пишет интернет-газета «ТЕКСТ». Новое здание будет двухэтажным и сможет вмещать 350 детей. Оно будет расположено в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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