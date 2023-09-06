Что происходит в Работино в Запорожской области

РИАН: ВСУ не удается закрепиться в селе Работино

06 сентября 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

ВС России заняли позиции на холмах недалеко от Работино Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий 6 сентября заявил о тактическом оставлении села Работино. Но ВСУ не могут закрепиться в районе населенного пункта и взять его под контроль, несмотря на заявления о прорыве обороны РФ. Об этом заявил один из российских военных. В западных и украинских СМИ писали, что ВСУ якобы удалось закрепиться в районе Работино и прорвать первую линию российской обороны в Запорожской области. «Они пытаются установить полный контроль над Работино. Но закрепиться не могут: как только зайдут, мы накрываем артиллерией», — рассказал РИА Новости офицер одного из подразделений РФ на том участке фронта. По его словам, для развития контрнаступления украинские войска должны захватить село Новопрокоповка. Однако он подчеркнул, что даже при закреплении в населенном пункте ВСУ окажутся в огневом мешке. Офицер заявил, что попытки расширить зону прорыва обороны РФ Киевом терпят неудачу. Из-за обстрелов со стороны российских бойцов ВСУ не могут даже эвакуировать раненых. Украинская армия задействовала куда больше сил, чем планировала при попытках закрепиться в Работино. Командование ВСУ рассчитывало, что девятый и десятый корпуса смогут разбить все три линии российской обороны, после чего элитная группировка «Марун» отправится в прорыв и обеспечит развитие наступления, считает командир. Ранее Балицкий заявил, что ВС России совершили тактический уход из села Работино. По его словам, российским войскам нет смысла держаться на местности, где равнины. Поэтому бойцы переместились к холмам, заняв более выгодные позиции , передает Pravda.Ru. Недавно глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о нескольких отбитых атаках ВСУ близ населенного пункта, пишет MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий 6 сентября заявил о тактическом оставлении села Работино. Но ВСУ не могут закрепиться в районе населенного пункта и взять его под контроль, несмотря на заявления о прорыве обороны РФ. Об этом заявил один из российских военных. В западных и украинских СМИ писали, что ВСУ якобы удалось закрепиться в районе Работино и прорвать первую линию российской обороны в Запорожской области. «Они пытаются установить полный контроль над Работино. Но закрепиться не могут: как только зайдут, мы накрываем артиллерией», — рассказал РИА Новости офицер одного из подразделений РФ на том участке фронта. По его словам, для развития контрнаступления украинские войска должны захватить село Новопрокоповка. Однако он подчеркнул, что даже при закреплении в населенном пункте ВСУ окажутся в огневом мешке. Офицер заявил, что попытки расширить зону прорыва обороны РФ Киевом терпят неудачу. Из-за обстрелов со стороны российских бойцов ВСУ не могут даже эвакуировать раненых. Украинская армия задействовала куда больше сил, чем планировала при попытках закрепиться в Работино. Командование ВСУ рассчитывало, что девятый и десятый корпуса смогут разбить все три линии российской обороны, после чего элитная группировка «Марун» отправится в прорыв и обеспечит развитие наступления, считает командир. Ранее Балицкий заявил, что ВС России совершили тактический уход из села Работино. По его словам, российским войскам нет смысла держаться на местности, где равнины. Поэтому бойцы переместились к холмам, заняв более выгодные позиции, передает Pravda.Ru. Недавно глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о нескольких отбитых атаках ВСУ близ населенного пункта, пишет MK.RU.