05 сентября 2023

Бастрыкин взялся за дело свердловского самокатчика, который сбил пенсионерку

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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Главе СК Александру Бастрыкину предоставят доклад столкновении самокатчика с пенсионеркой Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о травмировании пенсионерки в Каменске-Уральском, которую сбил 16-летний самокатчик. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Следственные органы СК России по Свердловской области ходатайствуют о передаче материалов проверки из органов полиции в следственное управление. Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России региона Анатолию Надбитову представить доклад по обстоятельствам происшествия», — сказано в сообщении.

В Каменске-Уральском на улице Каменской подросток на самокате сбил пожилую женщину. Пенсионерку госпитализировали с переломом руки и черепно-мозговой травмой.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о травмировании пенсионерки в Каменске-Уральском, которую сбил 16-летний самокатчик. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Следственные органы СК России по Свердловской области ходатайствуют о передаче материалов проверки из органов полиции в следственное управление. Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России региона Анатолию Надбитову представить доклад по обстоятельствам происшествия», — сказано в сообщении. В Каменске-Уральском на улице Каменской подросток на самокате сбил пожилую женщину. Пенсионерку госпитализировали с переломом руки и черепно-мозговой травмой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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