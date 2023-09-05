Бастрыкин взялся за дело свердловского самокатчика, который сбил пенсионерку

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о травмировании пенсионерки в Каменске-Уральском, которую сбил 16-летний самокатчик. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Следственные органы СК России по Свердловской области ходатайствуют о передаче материалов проверки из органов полиции в следственное управление. Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России региона Анатолию Надбитову представить доклад по обстоятельствам происшествия», — сказано в сообщении.
В Каменске-Уральском на улице Каменской подросток на самокате сбил пожилую женщину. Пенсионерку госпитализировали с переломом руки и черепно-мозговой травмой.
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