Мастеру по ремонту компьютеров пришлось вернуть курганцу 200 000 за некачественную работу

Курганец заплатит сотни тысяч рублей за некачественный ремонт компьютеров

Суд заставил мастера вернуть заказчику 200 тысяч за некачественный ремонт компьютеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мастеру по ремонту компьютеров из Кургана пришлось вернуть заказчику около 200 тысяч рублей за некачественную работу. Об этом сообщается в telegram-канале региональной судебной системы.

«Суд взыскал с ответчика уплаченные по договору 65 600 рублей, неустойку в размере 57 072 рубля, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, судебные расходы в размере 2 076 рублей. Также взыскан штраф в размере 63 836 рублей и госпошлина», — указано в посте telegram-канала «Правосудие в Зауралье».

Судом установлено, что осенью прошлого года истец заключил договор с ответчиком на ремонт персонального компьютера и нетбука, заплатив за работу более 65,5 тысячи рублей. Однако на следующий день техника перестала включаться, были утрачены личные данные. Несмотря на претензии заказчика, мастер отказался выполнять гарантийный ремонт.