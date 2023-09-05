05 сентября 2023

Мастеру по ремонту компьютеров пришлось вернуть курганцу 200 000 за некачественную работу

Курганец заплатит сотни тысяч рублей за некачественный ремонт компьютеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд заставил мастера вернуть заказчику 200 тысяч за некачественный ремонт компьютеров Фото:

Мастеру по ремонту компьютеров из Кургана пришлось вернуть заказчику около 200 тысяч рублей за некачественную работу. Об этом сообщается в telegram-канале региональной судебной системы.

«Суд взыскал с ответчика уплаченные по договору 65 600 рублей, неустойку в размере 57 072 рубля, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, судебные расходы в размере 2 076 рублей. Также взыскан штраф в размере 63 836 рублей и госпошлина», — указано в посте telegram-канала «Правосудие в Зауралье».

Судом установлено, что осенью прошлого года истец заключил договор с ответчиком на ремонт персонального компьютера и нетбука, заплатив за работу более 65,5 тысячи рублей. Однако на следующий день техника перестала включаться, были утрачены личные данные. Несмотря на претензии заказчика, мастер отказался выполнять гарантийный ремонт.

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Мастеру по ремонту компьютеров из Кургана пришлось вернуть заказчику около 200 тысяч рублей за некачественную работу. Об этом сообщается в telegram-канале региональной судебной системы. «Суд взыскал с ответчика уплаченные по договору 65 600 рублей, неустойку в размере 57 072 рубля, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, судебные расходы в размере 2 076 рублей. Также взыскан штраф в размере 63 836 рублей и госпошлина», — указано в посте telegram-канала «Правосудие в Зауралье». Судом установлено, что осенью прошлого года истец заключил договор с ответчиком на ремонт персонального компьютера и нетбука, заплатив за работу более 65,5 тысячи рублей. Однако на следующий день техника перестала включаться, были утрачены личные данные. Несмотря на претензии заказчика, мастер отказался выполнять гарантийный ремонт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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