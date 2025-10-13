В Кургане благоустроили сквер по улице Кремлева
В Кургане завершилось благоустройство нового сквера на улице Кремлева. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем tg-канале.
«В Кургане завершили создание нового уютного сквера по улице Кремлева. Получается красиво!», — отметил Шумков.
Ранее губернатор сообщал о начале работ по благоустройству заброшенной территории в центре Кургана, расположенной между улицами Пролетарская, Куйбышева и Советская. Проект предусматривал создание парковки, пешеходной зоны и детской игровой площадки.
