В «Триколор ТВ» опровергли необходимость демонтировать спутниковые антенны

06 сентября 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

В «Триколор ТВ» сообщили, что снимать спутниковые тарелки нет необходимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Сообщение о том, что гражданам необходимо снять все антенны «Триколор ТВ» с целью недопущения перехвата спутникового сигнала вражеским оборудованием, не соответствует действительности. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Информацию опровергли агентству в тверском офисе оператора связи и в администрации Вышневолоцкого городского округа. Во вторник, 5 сентября, на официальных сайтах региональных органов власти был опубликован призыв демонтировать спутниковые устройства, установленные «Триколор ТВ». Это якобы необходимо для недопущения перехвата сигнала и использования полученных данных для корректировки ударов дальнобойного оружия. В сообщении добавили, что, если граждане не снимут антенны добровольно, демонтаж станет принудительным. Сообщение появилось на нескольких порталах, в том числе на сайте городского округа Вышневолоцкий. Там URA.RU сообщили, что запись действительно была опубликована, а позже удалена. «Ничего не предпринимайте. Это не наше сообщение. Это, конечно, неправда, и сейчас ведется расследование инцидента. Информация эта уже удалена с сайта», — сказали в администрации. В тверском офисе «Триколора ТВ» корреспонденту агентства также опровергли сообщение о необходимости демонтажа спутниковых антенн. «У нас нет такой информации. В интернете много чего пишут. Не обращайте внимания. Снять устройство надо только в том случае, если вы не собираетесь смотреть телевизор», — сказали в организации. Там добавили, что оборудование не может быть использовано для получения каких-либо данных или перехвата сигнала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сообщение о том, что гражданам необходимо снять все антенны «Триколор ТВ» с целью недопущения перехвата спутникового сигнала вражеским оборудованием, не соответствует действительности. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Информацию опровергли агентству в тверском офисе оператора связи и в администрации Вышневолоцкого городского округа. Во вторник, 5 сентября, на официальных сайтах региональных органов власти был опубликован призыв демонтировать спутниковые устройства, установленные «Триколор ТВ». Это якобы необходимо для недопущения перехвата сигнала и использования полученных данных для корректировки ударов дальнобойного оружия. В сообщении добавили, что, если граждане не снимут антенны добровольно, демонтаж станет принудительным. Сообщение появилось на нескольких порталах, в том числе на сайте городского округа Вышневолоцкий. Там URA.RU сообщили, что запись действительно была опубликована, а позже удалена. «Ничего не предпринимайте. Это не наше сообщение. Это, конечно, неправда, и сейчас ведется расследование инцидента. Информация эта уже удалена с сайта», — сказали в администрации. В тверском офисе «Триколора ТВ» корреспонденту агентства также опровергли сообщение о необходимости демонтажа спутниковых антенн. «У нас нет такой информации. В интернете много чего пишут. Не обращайте внимания. Снять устройство надо только в том случае, если вы не собираетесь смотреть телевизор», — сказали в организации. Там добавили, что оборудование не может быть использовано для получения каких-либо данных или перехвата сигнала.