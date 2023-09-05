05 сентября 2023

Челябинские перевозчики заплатят 800 тысяч рублей за нарушения на маршрутах

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск , автобус, автотранспорт, новый микрорайон, городской автобус, валидатор
Челябинских перевозчиков в августе оштрафовали на 800 тысяч рублей Фото:

Челябинских перевозчиков в августе 2023 года наказали за остановки в неположенных местах и нарушение тарифов на перевозку пассажиров. В этот период было проверено 424 автобуса и 10 трамваев. Сумма наложенных штрафов составила 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства дорожного и транспорта региона.

«По итогам проверок, проведенных в августе 2023 года по регулируемым маршрутам Челябинской агломерации, проверено 424 автобуса и 10 трамваев. Выписано штрафов на 800 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

В ходе проверки были выявлены основные нарушения, в числе которых неработающие валидаторы, посадка и высадка пассажиров вне остановочного пункта, отсутствие информации установленного образца о тарифах и стоимости проезда. Также перевозчиков оштрафовали за несоблюдение тарифа на перевозку пассажиров внутри населенного пункта по межмуниципальным маршрутам и за то, что водители открывают не все двери.

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Челябинских перевозчиков в августе 2023 года наказали за остановки в неположенных местах и нарушение тарифов на перевозку пассажиров. В этот период было проверено 424 автобуса и 10 трамваев. Сумма наложенных штрафов составила 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства дорожного и транспорта региона. «По итогам проверок, проведенных в августе 2023 года по регулируемым маршрутам Челябинской агломерации, проверено 424 автобуса и 10 трамваев. Выписано штрафов на 800 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве. В ходе проверки были выявлены основные нарушения, в числе которых неработающие валидаторы, посадка и высадка пассажиров вне остановочного пункта, отсутствие информации установленного образца о тарифах и стоимости проезда. Также перевозчиков оштрафовали за несоблюдение тарифа на перевозку пассажиров внутри населенного пункта по межмуниципальным маршрутам и за то, что водители открывают не все двери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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