Челябинские перевозчики заплатят 800 тысяч рублей за нарушения на маршрутах

06 сентября 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Челябинских перевозчиков в августе оштрафовали на 800 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинских перевозчиков в августе 2023 года наказали за остановки в неположенных местах и нарушение тарифов на перевозку пассажиров. В этот период было проверено 424 автобуса и 10 трамваев. Сумма наложенных штрафов составила 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства дорожного и транспорта региона. «По итогам проверок, проведенных в августе 2023 года по регулируемым маршрутам Челябинской агломерации, проверено 424 автобуса и 10 трамваев. Выписано штрафов на 800 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве. В ходе проверки были выявлены основные нарушения, в числе которых неработающие валидаторы, посадка и высадка пассажиров вне остановочного пункта, отсутствие информации установленного образца о тарифах и стоимости проезда. Также перевозчиков оштрафовали за несоблюдение тарифа на перевозку пассажиров внутри населенного пункта по межмуниципальным маршрутам и за то, что водители открывают не все двери.

Челябинских перевозчиков в августе 2023 года наказали за остановки в неположенных местах и нарушение тарифов на перевозку пассажиров. В этот период было проверено 424 автобуса и 10 трамваев. Сумма наложенных штрафов составила 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства дорожного и транспорта региона. «По итогам проверок, проведенных в августе 2023 года по регулируемым маршрутам Челябинской агломерации, проверено 424 автобуса и 10 трамваев. Выписано штрафов на 800 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве. В ходе проверки были выявлены основные нарушения, в числе которых неработающие валидаторы, посадка и высадка пассажиров вне остановочного пункта, отсутствие информации установленного образца о тарифах и стоимости проезда. Также перевозчиков оштрафовали за несоблюдение тарифа на перевозку пассажиров внутри населенного пункта по межмуниципальным маршрутам и за то, что водители открывают не все двери.