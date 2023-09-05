Челябинские перевозчики заплатят 800 тысяч рублей за нарушения на маршрутах

Челябинских перевозчиков в августе 2023 года наказали за остановки в неположенных местах и нарушение тарифов на перевозку пассажиров. В этот период было проверено 424 автобуса и 10 трамваев. Сумма наложенных штрафов составила 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства дорожного и транспорта региона.
«По итогам проверок, проведенных в августе 2023 года по регулируемым маршрутам Челябинской агломерации, проверено 424 автобуса и 10 трамваев. Выписано штрафов на 800 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.
В ходе проверки были выявлены основные нарушения, в числе которых неработающие валидаторы, посадка и высадка пассажиров вне остановочного пункта, отсутствие информации установленного образца о тарифах и стоимости проезда. Также перевозчиков оштрафовали за несоблюдение тарифа на перевозку пассажиров внутри населенного пункта по межмуниципальным маршрутам и за то, что водители открывают не все двери.
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