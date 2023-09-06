Песков ответил на вопрос о новом оружии Путина против русофобии

Песков не знает, кто возглавит Национальный центр исторической памяти
На данный момент неизвестно, кто возглавит Национальный центр исторической памяти, который поручил создать президент РФ Владимир Путин. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Планируется, что этот центр позволит отбивать идеологические атаки западных институтов, финансирующих русофобские программы.
«Пока точно неизвестно, но в предложении шла речь о том, чтобы этот центр был создан на базе музея. Конкретно, кто будет во главе, пока неизвестно», — заявил Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
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