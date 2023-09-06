Песков ответил на вопрос о новом оружии Путина против русофобии

Песков: пока неизвестно, кто возглавит Национальный центр исторической памяти

06 сентября 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Песков не знает, кто возглавит Национальный центр исторической памяти Фото: Владимир Андреев © URA.RU На данный момент неизвестно, кто возглавит Национальный центр исторической памяти, который поручил создать президент РФ Владимир Путин. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Планируется, что этот центр позволит отбивать идеологические атаки западных институтов, финансирующих русофобские программы. «Пока точно неизвестно, но в предложении шла речь о том, чтобы этот центр был создан на базе музея. Конкретно, кто будет во главе, пока неизвестно», — заявил Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

На данный момент неизвестно, кто возглавит Национальный центр исторической памяти, который поручил создать президент РФ Владимир Путин. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Планируется, что этот центр позволит отбивать идеологические атаки западных институтов, финансирующих русофобские программы. «Пока точно неизвестно, но в предложении шла речь о том, чтобы этот центр был создан на базе музея. Конкретно, кто будет во главе, пока неизвестно», — заявил Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.