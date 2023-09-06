Песков ответил на вопрос о новом оружии Путина против русофобии

Песков: пока неизвестно, кто возглавит Национальный центр исторической памяти
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков не знает, кто возглавит Национальный центр исторической памяти Фото:

На данный момент неизвестно, кто возглавит Национальный центр исторической памяти, который поручил создать президент РФ Владимир Путин. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Планируется, что этот центр позволит отбивать идеологические атаки западных институтов, финансирующих русофобские программы.

«Пока точно неизвестно, но в предложении шла речь о том, чтобы этот центр был создан на базе музея. Конкретно, кто будет во главе, пока неизвестно», — заявил Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

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На данный момент неизвестно, кто возглавит Национальный центр исторической памяти, который поручил создать президент РФ Владимир Путин. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Планируется, что этот центр позволит отбивать идеологические атаки западных институтов, финансирующих русофобские программы. «Пока точно неизвестно, но в предложении шла речь о том, чтобы этот центр был создан на базе музея. Конкретно, кто будет во главе, пока неизвестно», — заявил Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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