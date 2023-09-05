05 сентября 2023

Приставы закрыли крупный торговый центр в ХМАО из-за угрозы для клиентов. Фото

В Ханты-Мансийске приставы закрыли крупный торговый центр «Авангард»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр «Стрекоза». Курган, торговый центр, вход запрещен, тц, вход закрыт, ограничительная лента, посетители тц, вход в тц
Приставы опечатали здание торгового центра Фото:

В Ханты-Мансийске судебные приставы приостановили работу пятиэтажного торгового центра «Авангард». В комплексе обнаружили нарушения, которые представляли угрозу жизни и здоровья клиентов.

«Решение о приостановлении деятельности пятиэтажного ТЦ принято судом, в рамках рассмотрения материалов о многочисленных нарушениях, представляющих угрозу для жизни и здоровья горожан. Нарушения выявлены в ходе проверки пожарной безопасности», — говорится в telegram-канале УФССП России по ХМАО. Объект закрыли до тех пор, пока собственник не устранит нарушения.

Приставы принудительно опечатали здание, а работу всех торговых точек приостановили на неопределенный срок. «Собственник здания был предупрежден о перспективе административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований не имущественного характера) в случае незаконного возобновления деятельности», — добавили в ведомстве.

Торговый центр смогут открыть после устранения нарушений
Торговый центр смогут открыть после устранения нарушений
Фото:

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В Ханты-Мансийске судебные приставы приостановили работу пятиэтажного торгового центра «Авангард». В комплексе обнаружили нарушения, которые представляли угрозу жизни и здоровья клиентов. «Решение о приостановлении деятельности пятиэтажного ТЦ принято судом, в рамках рассмотрения материалов о многочисленных нарушениях, представляющих угрозу для жизни и здоровья горожан. Нарушения выявлены в ходе проверки пожарной безопасности», — говорится в telegram-канале УФССП России по ХМАО. Объект закрыли до тех пор, пока собственник не устранит нарушения. Приставы принудительно опечатали здание, а работу всех торговых точек приостановили на неопределенный срок. «Собственник здания был предупрежден о перспективе административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований не имущественного характера) в случае незаконного возобновления деятельности», — добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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