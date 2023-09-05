Приставы закрыли крупный торговый центр в ХМАО из-за угрозы для клиентов. Фото

В Ханты-Мансийске приставы закрыли крупный торговый центр «Авангард»

06 сентября 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Приставы опечатали здание торгового центра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийске судебные приставы приостановили работу пятиэтажного торгового центра «Авангард». В комплексе обнаружили нарушения, которые представляли угрозу жизни и здоровья клиентов. «Решение о приостановлении деятельности пятиэтажного ТЦ принято судом, в рамках рассмотрения материалов о многочисленных нарушениях, представляющих угрозу для жизни и здоровья горожан. Нарушения выявлены в ходе проверки пожарной безопасности», — говорится в telegram-канале УФССП России по ХМАО. Объект закрыли до тех пор, пока собственник не устранит нарушения. Приставы принудительно опечатали здание, а работу всех торговых точек приостановили на неопределенный срок. «Собственник здания был предупрежден о перспективе административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований не имущественного характера) в случае незаконного возобновления деятельности», — добавили в ведомстве. Торговый центр смогут открыть после устранения нарушений Фото: telegram-канал УФССП России по ХМАО (https://t.me/ufssp_86)

В Ханты-Мансийске судебные приставы приостановили работу пятиэтажного торгового центра «Авангард». В комплексе обнаружили нарушения, которые представляли угрозу жизни и здоровья клиентов. «Решение о приостановлении деятельности пятиэтажного ТЦ принято судом, в рамках рассмотрения материалов о многочисленных нарушениях, представляющих угрозу для жизни и здоровья горожан. Нарушения выявлены в ходе проверки пожарной безопасности», — говорится в telegram-канале УФССП России по ХМАО. Объект закрыли до тех пор, пока собственник не устранит нарушения. Приставы принудительно опечатали здание, а работу всех торговых точек приостановили на неопределенный срок. «Собственник здания был предупрежден о перспективе административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований не имущественного характера) в случае незаконного возобновления деятельности», — добавили в ведомстве.