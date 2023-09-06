Осужденная за коррупцию курганская экс-чиновница разгуливает на свободе по магазинам. Фото

Курганцы возмутились, что осужденная экс-чиновница Туганова находится на свободе
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Экс-заммэра Шадринска не стали держать под стражей после суда Фото:

Жители города Шадринска (Курганская область) сфотографировали осужденную экс-замглавы города Татьяну Туганову возле ее бывшего дома. Шадринцы удивляются, что приговоренная за коррупцию к 8,5 года лишения свободы находится на свободе и разгуливает по магазинам. Информация и фото появились в местных соцсетях.

«Сегодня увидел Туганову на ее машине возле дома, где она жила раньше. Как так получается, что ей дали срок, а она разгуливает на свободе», — пишет подписчик паблика «Шадринск регион 45» в соцсети «ВКонтакте». Другие жители города утверждали, что видели бывшую чиновницу уже после суда в магазине.

Жители Шадринска недоумевают, что приговоренный к 8,5 года лишения свободы человек, может свободно передвигаться. Редакция URA.RU обратилась в Шадринский районный суд за разъяснениями. В суде ответили, что Туганова подала апелляцию на обвинительный приговор. До вступления в законную силу судебного решения к ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшую чиновницу признали виновной в получении взятки и превышении полномочий при реконструкции очистных сооружений. Туганову приговорили к 8,5 года лишения свободы и штрафу свыше четырех млн рублей. Также она должна будет возместить ущерб в размере 33 млн.

В Шадринске заметили на свободе осужденную экс-замглавы города Туганову
В Шадринске заметили на свободе осужденную экс-замглавы города Туганову
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Жители города Шадринска (Курганская область) сфотографировали осужденную экс-замглавы города Татьяну Туганову возле ее бывшего дома. Шадринцы удивляются, что приговоренная за коррупцию к 8,5 года лишения свободы находится на свободе и разгуливает по магазинам. Информация и фото появились в местных соцсетях. «Сегодня увидел Туганову на ее машине возле дома, где она жила раньше. Как так получается, что ей дали срок, а она разгуливает на свободе», — пишет подписчик паблика «Шадринск регион 45» в соцсети «ВКонтакте». Другие жители города утверждали, что видели бывшую чиновницу уже после суда в магазине. Жители Шадринска недоумевают, что приговоренный к 8,5 года лишения свободы человек, может свободно передвигаться. Редакция URA.RU обратилась в Шадринский районный суд за разъяснениями. В суде ответили, что Туганова подала апелляцию на обвинительный приговор. До вступления в законную силу судебного решения к ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что бывшую чиновницу признали виновной в получении взятки и превышении полномочий при реконструкции очистных сооружений. Туганову приговорили к 8,5 года лишения свободы и штрафу свыше четырех млн рублей. Также она должна будет возместить ущерб в размере 33 млн.
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© Служба новостей «URA.RU»
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