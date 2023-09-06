Продюсер Алексея Иванова будет судиться с пермскими компаниями за «Сердце Пармы»

Пермские предприниматели не спрашивали разрешения на использование названия книги Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Юлия Зайцева, продюсер писателя Алексея Иванова, подаст в суд на пермских предпринимателей за то, что те незаконно используют название книги «Сердце Пармы» для своих продуктов и услуг. Она намерена добиться максимальных штрафов с представителей бизнеса.

«Ювелирная компания „Сереброника“ по-тихому выпустила серию ювелирки по нехилым ценам (20-40 тысяч рублей за штуку). Назвала серию „Сердце Пармы“. Каким-то чудом, они зарегистрировали за собой товарный знак „Сердце Пармы“, и теперь, похоже, даже сам Иванов должен будет им заплатить за право свободно использовать собственный роман. Пусть суды займут годы. Я буду биться, чтобы защитить талант и чтобы создать положительный судебный прецедент, на который в будущем смогут опереться и другие авторы», — написала Зайцева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кроме «Сереброники» товарный знак «Сердце Пармы» решила зарегистрировать алкогольная компания АО «Амбер Пермалко» для выпуска своей продукции. Другая пермская компания, автодилер «Верра», запустила серию коммерческих туров под названием «Сердце Пармы» и «Чердынь — княгиня гор». По словам Зайцевой, никто из предпринимателей не спросил разрешения на использование названия у автора книги.