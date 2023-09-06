Челябинские аграрии пожаловались на резкий рост цен на топливо

Уборку урожая аграрии вынуждены вести с заправкой дорогим топливом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аграрии Челябинской области столкнулись со значительным ростом цен на топливо. Как сообщили URA.RU представители сельхозпредприятий, за месяц стоимость поднялась более чем на 20%.

«В августе дизтопливо можно было купить за 59,9 тысячи рублей за тонну. В сентябре цены порядка 72 тысяч рублей. Рост в 20%. Недостатка не испытываем, однако стоимость высокая», — рассказал URA.RU глава хозяйства «Заря» Сосновского района Андрей Левченко.

Фермер предприятия «Красноармейское» Василий Васичкин отметил, что за несколько месяцев рост превысил 39%. Бензин 95-й марки за месяц дорожал трижды. Собеседники URA.RU признали, что, в конечном итоге удорожание ГСМ отразится на стоимости продуктов на магазинных полках. При этом в данный момент Левченко не видит иного выхода, кроме как снижение рентабельности работы. На тяжести ситуации также сказывается сезонное снижение цен на продукцию.

В пресс-службе регионального минсельхоза отметили, что аграрии региона для подготовки к полевым работам создают необходимые запасы топлива. Сейчас в хозяйствах имеется 19,46 тысячи тонн дизельного топлива, это 51% от потребности, и 2,5 тысячи тонн автобензина: 99% от потребности.

«Оставшийся необходимый объем топлива аграрии приобретают по мере необходимости. Ситуация с ростом цен на ГСМ характерна для страны в целом. На федеральном уровне предпринимаются меры, чтобы остановить рост цен», — заявили в минсельхозе.

Представители ведомства добавили, что сельхозпроизводителям рекомендовали перейти на заключение договоров по поставкам с вертикально интегрированными компаниями. Среди них «Лукойл — Уралнефтепродукт», «Газпромнефть — Челябинск», «Башнефть». В министерстве сказали, что данные предприятия работают напрямую с заводами-изготовителями и могут поставить на заправки в регионе до 15 тысяч тонн топлива в месяц.