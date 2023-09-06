Ирина Муравьева и Сергей Никоненко покажут комедийный спектакль в Нижневартовске

07 сентября 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

На спектакль «Не в свои сани не садись» раскупили почти все билеты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко выступят на сцене во Дворце искусств с комедийным спектаклем «Не в свои сани не садись» 10 сентября. Информация об этом размещена на сайте компании «Городские зрелищные кассы». «Продюсерская Компания „Аметист“ представляет искрометную комедию по пьесе А.Н. Островского „Не в свои сани не садись“ 10 сентября в 19:00», — говорится в афише. Главные роли сыграют Ирина Муравьева и Сергей Никоненко. На сцене также появится заслуженный артист России Борис Шувалов. Стоимость билетов составляет от 1 200 до 3 200 рублей. Концертно-театральный зал Дворца искусств рассчитан на 915 посадочных мест, на момент публикации почти все из них уже заняты. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте звезды российского театра покажут комедию «Любовь и голуби». Александр Пашутин, Мария Голубкина, Анатолий Журавлев выступят на сцене театра СурГУ 17 декабря.

Народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко выступят на сцене во Дворце искусств с комедийным спектаклем «Не в свои сани не садись» 10 сентября. Информация об этом размещена на сайте компании «Городские зрелищные кассы». «Продюсерская Компания „Аметист“ представляет искрометную комедию по пьесе А.Н. Островского „Не в свои сани не садись“ 10 сентября в 19:00», — говорится в афише. Главные роли сыграют Ирина Муравьева и Сергей Никоненко. На сцене также появится заслуженный артист России Борис Шувалов. Стоимость билетов составляет от 1 200 до 3 200 рублей. Концертно-театральный зал Дворца искусств рассчитан на 915 посадочных мест, на момент публикации почти все из них уже заняты. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте звезды российского театра покажут комедию «Любовь и голуби». Александр Пашутин, Мария Голубкина, Анатолий Журавлев выступят на сцене театра СурГУ 17 декабря.