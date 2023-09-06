06 сентября 2023

Ирина Муравьева и Сергей Никоненко покажут комедийный спектакль в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объединительный съезд "Справедливой России", "За правду", "Патриоты России". Москва, никоненко сергей
На спектакль «Не в свои сани не садись» раскупили почти все билеты Фото:

Народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко выступят на сцене во Дворце искусств с комедийным спектаклем «Не в свои сани не садись» 10 сентября. Информация об этом размещена на сайте компании «Городские зрелищные кассы».

«Продюсерская Компания „Аметист“ представляет искрометную комедию по пьесе А.Н. Островского „Не в свои сани не садись“ 10 сентября в 19:00», — говорится в афише. Главные роли сыграют Ирина Муравьева и Сергей Никоненко. На сцене также появится заслуженный артист России Борис Шувалов.

Стоимость билетов составляет от 1 200 до 3 200 рублей. Концертно-театральный зал Дворца искусств рассчитан на 915 посадочных мест, на момент публикации почти все из них уже заняты.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте звезды российского театра покажут комедию «Любовь и голуби». Александр Пашутин, Мария Голубкина, Анатолий Журавлев выступят на сцене театра СурГУ 17 декабря.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко выступят на сцене во Дворце искусств с комедийным спектаклем «Не в свои сани не садись» 10 сентября. Информация об этом размещена на сайте компании «Городские зрелищные кассы». «Продюсерская Компания „Аметист“ представляет искрометную комедию по пьесе А.Н. Островского „Не в свои сани не садись“ 10 сентября в 19:00», — говорится в афише. Главные роли сыграют Ирина Муравьева и Сергей Никоненко. На сцене также появится заслуженный артист России Борис Шувалов. Стоимость билетов составляет от 1 200 до 3 200 рублей. Концертно-театральный зал Дворца искусств рассчитан на 915 посадочных мест, на момент публикации почти все из них уже заняты. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте звезды российского театра покажут комедию «Любовь и голуби». Александр Пашутин, Мария Голубкина, Анатолий Журавлев выступят на сцене театра СурГУ 17 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...