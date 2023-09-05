При взрыве квартиры в Екатеринбурге пострадал один человек

Пострадавшего мужчину отвезли в горбольницу №40
При взрыве квартиры в районе Южного автовокзала в Екатеринбурге пострадал 35-летний мужчина. Его отвезли в больницу.
«Пострадавший мужчина 1988 года рождения получил обширные ожоги тела (до 50%). Его увезли в ожоговый центр городской больницы №40», — рассказали URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области.
В 16 часов в квартире на последнем этаже дома на улице Циолковского взорвался газовый баллон. Несущие конструкции здания не нарушены, эвакуацию проводить не пришлось.
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