05 сентября 2023

При взрыве квартиры в Екатеринбурге пострадал один человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, машина реанимации, реанимация, скорая помощь
Пострадавшего мужчину отвезли в горбольницу №40 Фото:

При взрыве квартиры в районе Южного автовокзала в Екатеринбурге пострадал 35-летний мужчина. Его отвезли в больницу.

«Пострадавший мужчина 1988 года рождения получил обширные ожоги тела (до 50%). Его увезли в ожоговый центр городской больницы №40», — рассказали URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 16 часов в квартире на последнем этаже дома на улице Циолковского взорвался газовый баллон. Несущие конструкции здания не нарушены, эвакуацию проводить не пришлось.

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При взрыве квартиры в районе Южного автовокзала в Екатеринбурге пострадал 35-летний мужчина. Его отвезли в больницу. «Пострадавший мужчина 1988 года рождения получил обширные ожоги тела (до 50%). Его увезли в ожоговый центр городской больницы №40», — рассказали URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области. В 16 часов в квартире на последнем этаже дома на улице Циолковского взорвался газовый баллон. Несущие конструкции здания не нарушены, эвакуацию проводить не пришлось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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