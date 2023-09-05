Тюменец начал курить в самолете после ссоры с женой

В тюменском аэропорту Рощино задержали пассажира, который курил в самолете

06 сентября 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Семейная пара летела по маршруту Сочи — Тюмень Фото: Сергей Русанов © URA.RU Транспортная полиция привлекла к ответственности пассажира, который после ссоры с женой начал курить в самолете. Об этом сообщает управление на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу. Там уточнили, что во время инцидента семейная пара возвращалась домой из Сочи. «Стражи порядка задержали гражданина 6 сентября в 04:00, когда самолет, на котором он следовал из Сочи в Тюмень, совершил посадку в аэропорту „Рощино“. Поднявшемуся на борт наряду ППСП мужчина пояснил, что на противоправный поступок его подтолкнула ссора с супругой во время полета. Желая успокоить нервы, гражданин прошел в уборную, где закурил сигарету», — указано в сообщении УТ МВД РФ по УрФО Там добавили, что на замечания бортпроводников мужчина не реагировал. Нарушитель был задержан в тюменском аэропорту Рощино. Тюменеца доставили в линейный отдел полиции, где на него составлены протоколы по ст. 6.24 и 11.17 КоАП РФ: нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах и нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте. Мужчина был оштрафован на 500 рублей.

Транспортная полиция привлекла к ответственности пассажира, который после ссоры с женой начал курить в самолете. Об этом сообщает управление на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу. Там уточнили, что во время инцидента семейная пара возвращалась домой из Сочи. «Стражи порядка задержали гражданина 6 сентября в 04:00, когда самолет, на котором он следовал из Сочи в Тюмень, совершил посадку в аэропорту „Рощино“. Поднявшемуся на борт наряду ППСП мужчина пояснил, что на противоправный поступок его подтолкнула ссора с супругой во время полета. Желая успокоить нервы, гражданин прошел в уборную, где закурил сигарету», — указано в сообщении УТ МВД РФ по УрФО Там добавили, что на замечания бортпроводников мужчина не реагировал. Нарушитель был задержан в тюменском аэропорту Рощино. Тюменеца доставили в линейный отдел полиции, где на него составлены протоколы по ст. 6.24 и 11.17 КоАП РФ: нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах и нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте. Мужчина был оштрафован на 500 рублей.