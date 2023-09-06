06 сентября 2023

В ХМАО пострадавшая от домогательств врача-офтальмолога начала его шантажировать

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новой техники в областном онкодиспансере. Курган, прием больных, врач, руки врача
У врача вымогали деньги за молчание Фото:

В Сургуте девушка, обвинившая врача-офтальмолога из частной клиники «Наджа» в домогательствах, начала его шантажировать вместе с сестрой. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур города.

«Дело на врача возбудили по двум фактам домогательства к несовершеннолетним. Первый случай выявили после видеообращения 17-летней девушки, которая заявил, что офтальмолог на приеме потерся о ее плечо интимным местом. После этого в сети появилось обращение второй потерпевшей — 16-летней школьницы, которая также обвинила его в домогательствах. На следствии она сообщила, что не обнародовала это сразу, так как стеснялась. Но позже выяснилось, что она требовала у медика деньги за молчание. Потом к шантажу подключилась и ее сестра. Сейчас этим занимается СК», — сообщил собеседник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в клинику. Руководитель не ответил на телефонный звонок. В следственном управлении СК РФ по ХМАО не стали разглашать детали уголовного дела. «Расследование продолжается. Проводится работа, направленная на установление всех обстоятельств», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в секс-скандале, разгоревшемся из-за врача частной клиники Сургута, появилась еще одна жертва. 16-летняя девушка заявила, что сотрудник «Наджи» приглашал ее на свидание.

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В Сургуте девушка, обвинившая врача-офтальмолога из частной клиники «Наджа» в домогательствах, начала его шантажировать вместе с сестрой. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур города. «Дело на врача возбудили по двум фактам домогательства к несовершеннолетним. Первый случай выявили после видеообращения 17-летней девушки, которая заявил, что офтальмолог на приеме потерся о ее плечо интимным местом. После этого в сети появилось обращение второй потерпевшей — 16-летней школьницы, которая также обвинила его в домогательствах. На следствии она сообщила, что не обнародовала это сразу, так как стеснялась. Но позже выяснилось, что она требовала у медика деньги за молчание. Потом к шантажу подключилась и ее сестра. Сейчас этим занимается СК», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в клинику. Руководитель не ответил на телефонный звонок. В следственном управлении СК РФ по ХМАО не стали разглашать детали уголовного дела. «Расследование продолжается. Проводится работа, направленная на установление всех обстоятельств», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в секс-скандале, разгоревшемся из-за врача частной клиники Сургута, появилась еще одна жертва. 16-летняя девушка заявила, что сотрудник «Наджи» приглашал ее на свидание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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