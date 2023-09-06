В ХМАО пострадавшая от домогательств врача-офтальмолога начала его шантажировать

У врача вымогали деньги за молчание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте девушка, обвинившая врача-офтальмолога из частной клиники «Наджа» в домогательствах, начала его шантажировать вместе с сестрой. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур города.

«Дело на врача возбудили по двум фактам домогательства к несовершеннолетним. Первый случай выявили после видеообращения 17-летней девушки, которая заявил, что офтальмолог на приеме потерся о ее плечо интимным местом. После этого в сети появилось обращение второй потерпевшей — 16-летней школьницы, которая также обвинила его в домогательствах. На следствии она сообщила, что не обнародовала это сразу, так как стеснялась. Но позже выяснилось, что она требовала у медика деньги за молчание. Потом к шантажу подключилась и ее сестра. Сейчас этим занимается СК», — сообщил собеседник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в клинику. Руководитель не ответил на телефонный звонок. В следственном управлении СК РФ по ХМАО не стали разглашать детали уголовного дела. «Расследование продолжается. Проводится работа, направленная на установление всех обстоятельств», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в секс-скандале, разгоревшемся из-за врача частной клиники Сургута, появилась еще одна жертва. 16-летняя девушка заявила, что сотрудник «Наджи» приглашал ее на свидание.