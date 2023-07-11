11 июля 2023

В секс-скандале, разгоревшемся из-за врача частной клиники Сургута, появилась еще одна жертва

Еще одна школьница заявила о домогательствах окулиста в частной клинике Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Екатеринбург, томограф, медицина, кабинет врача, клиника, кт, компьютерная томография, врач, больница, медицинские исследования, доктор, медик
Школьница заявила, что врач приглашал ее на свидание Фото:

Сотрудники Следственного комитета нашли еще одну пострадавшую, обвинившую врача сургутской частной клиники «Наджа» в домогательствах. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа.

«16-летняя девушка… сообщила, что врач приглашал ее на свидание. По этому факту сейчас также началась проверка. Детали разбирательства пока не афишируются», — сообщил источник агентства.

За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. В ведомстве подтвердили информации о второй девушке, пожаловавшейся на врача. Но об отдельной проверке речь не идет. «Информация, озвученная второй девушкой, будет проверена в рамках процессуальной проверки», — сообщили в ведомстве.

В частной клинике «Наджа» воздержались от комментариев. «Мы подготовим подробную информацию о случившемся и разместим в общем доступе, как закончится проверка», — сообщили в клинике.

Ранее URA.RU сообщало, что СКР начал проверку из-за секс-скандала в частной клинике Сургута. 17-летняя девушка пожаловалась в социальных сетях, что врач клиники «Наджа» оказывал ей неоднозначные знаки внимания. По словам автора, офтальмолог на приеме потерся о ее плечо интимным местом.

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Сотрудники Следственного комитета нашли еще одну пострадавшую, обвинившую врача сургутской частной клиники «Наджа» в домогательствах. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «16-летняя девушка… сообщила, что врач приглашал ее на свидание. По этому факту сейчас также началась проверка. Детали разбирательства пока не афишируются», — сообщил источник агентства. За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. В ведомстве подтвердили информации о второй девушке, пожаловавшейся на врача. Но об отдельной проверке речь не идет. «Информация, озвученная второй девушкой, будет проверена в рамках процессуальной проверки», — сообщили в ведомстве. В частной клинике «Наджа» воздержались от комментариев. «Мы подготовим подробную информацию о случившемся и разместим в общем доступе, как закончится проверка», — сообщили в клинике. Ранее URA.RU сообщало, что СКР начал проверку из-за секс-скандала в частной клинике Сургута. 17-летняя девушка пожаловалась в социальных сетях, что врач клиники «Наджа» оказывал ей неоднозначные знаки внимания. По словам автора, офтальмолог на приеме потерся о ее плечо интимным местом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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