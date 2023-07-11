В секс-скандале, разгоревшемся из-за врача частной клиники Сургута, появилась еще одна жертва

Еще одна школьница заявила о домогательствах окулиста в частной клинике Сургута

Школьница заявила, что врач приглашал ее на свидание Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники Следственного комитета нашли еще одну пострадавшую, обвинившую врача сургутской частной клиники «Наджа» в домогательствах. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа.

«16-летняя девушка… сообщила, что врач приглашал ее на свидание. По этому факту сейчас также началась проверка. Детали разбирательства пока не афишируются», — сообщил источник агентства.

За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. В ведомстве подтвердили информации о второй девушке, пожаловавшейся на врача. Но об отдельной проверке речь не идет. «Информация, озвученная второй девушкой, будет проверена в рамках процессуальной проверки», — сообщили в ведомстве.

В частной клинике «Наджа» воздержались от комментариев. «Мы подготовим подробную информацию о случившемся и разместим в общем доступе, как закончится проверка», — сообщили в клинике.

Ранее URA.RU сообщало, что СКР начал проверку из-за секс-скандала в частной клинике Сургута. 17-летняя девушка пожаловалась в социальных сетях, что врач клиники «Наджа» оказывал ей неоднозначные знаки внимания. По словам автора, офтальмолог на приеме потерся о ее плечо интимным местом.