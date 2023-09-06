В ЯНАО мужчина упал за борт баржи и утонул

07 сентября 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

В Тазовском районе в результате падения с баржи утонул житель Омска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тазовском районе ЯНАО за борт баржи выпал мужчина из Омска и утонул. Происшествие произошло 3 сентября, сообщили сегодня в социальной сети, факт подтвердили в пресс-службе окружного СУ СКР. «В Тазовском районе 3 сентября с баржи случайно упал житель Омска. По словам очевидцев, спустя восемь минут борьбы с водной стихией, он пошел ко дну. Об этом происшествии нигде ничего не написано», — сообщили в группе «ЧП Ямал» в социальной сети «ВКонтакте». Также автор поста утверждает, что тело погибшего не найдено. В пресс-службе СУ СКР по ЯНАО корреспонденту агентства подтвердили информацию о трагедии. Материал зарегистрирован, по данному факту проводится проверка.

В Тазовском районе ЯНАО за борт баржи выпал мужчина из Омска и утонул. Происшествие произошло 3 сентября, сообщили сегодня в социальной сети, факт подтвердили в пресс-службе окружного СУ СКР. «В Тазовском районе 3 сентября с баржи случайно упал житель Омска. По словам очевидцев, спустя восемь минут борьбы с водной стихией, он пошел ко дну. Об этом происшествии нигде ничего не написано», — сообщили в группе «ЧП Ямал» в социальной сети «ВКонтакте». Также автор поста утверждает, что тело погибшего не найдено. В пресс-службе СУ СКР по ЯНАО корреспонденту агентства подтвердили информацию о трагедии. Материал зарегистрирован, по данному факту проводится проверка.