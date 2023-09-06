06 сентября 2023
05 сентября 2023

В ЯНАО мужчина упал за борт баржи и утонул

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа ХМАО. Сургут, судоходство, корабль, баржа, обь, река, теплоход
В Тазовском районе в результате падения с баржи утонул житель Омска Фото:

В Тазовском районе ЯНАО за борт баржи выпал мужчина из Омска и утонул. Происшествие произошло 3 сентября, сообщили сегодня в социальной сети, факт подтвердили в пресс-службе окружного СУ СКР.

«В Тазовском районе 3 сентября с баржи случайно упал житель Омска. По словам очевидцев, спустя восемь минут борьбы с водной стихией, он пошел ко дну. Об этом происшествии нигде ничего не написано», — сообщили в группе «ЧП Ямал» в социальной сети «ВКонтакте». Также автор поста утверждает, что тело погибшего не найдено.

В пресс-службе СУ СКР по ЯНАО корреспонденту агентства подтвердили информацию о трагедии. Материал зарегистрирован, по данному факту проводится проверка.

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В Тазовском районе ЯНАО за борт баржи выпал мужчина из Омска и утонул. Происшествие произошло 3 сентября, сообщили сегодня в социальной сети, факт подтвердили в пресс-службе окружного СУ СКР. «В Тазовском районе 3 сентября с баржи случайно упал житель Омска. По словам очевидцев, спустя восемь минут борьбы с водной стихией, он пошел ко дну. Об этом происшествии нигде ничего не написано», — сообщили в группе «ЧП Ямал» в социальной сети «ВКонтакте». Также автор поста утверждает, что тело погибшего не найдено. В пресс-службе СУ СКР по ЯНАО корреспонденту агентства подтвердили информацию о трагедии. Материал зарегистрирован, по данному факту проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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