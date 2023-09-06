Зеленский пригрозил ЕС судом из-за ограничений на ввоз украинского зерна

07 сентября 2023 в 00:44 Размер текста - 17 +

Зеленский рассказал, как будет выкручиваться в случае продления запрета на экспорт зерна Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Правительство Украины намерено подать в международный арбитраж, если руководство Евросоюза будет запрещать ввоз украинского зерна после 15 сентября. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский. «Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна!Если надо будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хотя и не хотим этого», — сообщил Зеленский в видеобращении, которое размещено на сайте президента Украины. Зеленский добавил, что в стране спокойно относятся на то, как в странах Европы перерабатывают зерно и зарабатывают на нем деньги. Однако, по его словам, в Еврокомиссии нарушили данные ему обещания. Еврокомиссия ввела запрет на ввоз зерновых и другой сельхозпродукции из Украины в пять приграничных стран Европы, передает телеканал 360. Ранее URA.RU сообщало о том, что Киев будет оспаривать в арбитражной комиссии любой запрет Европейской комиссии на импорт зерна с территории Украины в страны ЕС.

Правительство Украины намерено подать в международный арбитраж, если руководство Евросоюза будет запрещать ввоз украинского зерна после 15 сентября. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский. «Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна!Если надо будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хотя и не хотим этого», — сообщил Зеленский в видеобращении, которое размещено на сайте президента Украины. Зеленский добавил, что в стране спокойно относятся на то, как в странах Европы перерабатывают зерно и зарабатывают на нем деньги. Однако, по его словам, в Еврокомиссии нарушили данные ему обещания. Еврокомиссия ввела запрет на ввоз зерновых и другой сельхозпродукции из Украины в пять приграничных стран Европы, передает телеканал 360. Ранее URA.RU сообщало о том, что Киев будет оспаривать в арбитражной комиссии любой запрет Европейской комиссии на импорт зерна с территории Украины в страны ЕС.