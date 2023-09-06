Захарова укорила Молдавию за ложные свидетельства об оплате за российский газ

07 сентября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Захарова прокомментировала ситуацию с поставкой газа в Молдавию Фото: Георгий Бергал © URA.RU Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала официальный Кишинев ответственнее подходить к аудиту в вопросе поставок природного газа ПАО «Газпром». Так Захарова прокомментировала вопрос СМИ о якобы отсутствии документального подтверждения задолженности молдавской стороны перед российской компанией. «Соответствующее заявление на этот счет уже сделало ПАО „Газпром“, к компетенции которого относится данный вопрос. Российская компания выразила категорическое несогласие с проведенным молдавской стороной аудитом исторической задолженности АО „Молдовагаз“ перед ПАО „Газпром“ и заявила о намерении и далее отстаивать свои законные права», — заявила Захарова в официальном telegram-канале МИД России. Представитель МИД призвала власти Молдавии быть ответственными в вопросе своих обязательств. «Призываем официальный Кишинев проявить аналогичный ответственный подход к выполнению своих обязательств, а также воздержаться от политизации практических вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе в энергетической сфере», — заключила Захарова. Молдавская сторона заявила об отсутствии документов о задолженности АО «Молдовагаз» перед «Газпромом». Кишинев, который столкнулся с огромными долгами перед «Газпромом», ранее рассуждал о возможном пересмотре условий контракта на поставку энергоресурсов в страну. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала официальный Кишинев ответственнее подходить к аудиту в вопросе поставок природного газа ПАО «Газпром». Так Захарова прокомментировала вопрос СМИ о якобы отсутствии документального подтверждения задолженности молдавской стороны перед российской компанией. «Соответствующее заявление на этот счет уже сделало ПАО „Газпром“, к компетенции которого относится данный вопрос. Российская компания выразила категорическое несогласие с проведенным молдавской стороной аудитом исторической задолженности АО „Молдовагаз“ перед ПАО „Газпром“ и заявила о намерении и далее отстаивать свои законные права», — заявила Захарова в официальном telegram-канале МИД России. Представитель МИД призвала власти Молдавии быть ответственными в вопросе своих обязательств. «Призываем официальный Кишинев проявить аналогичный ответственный подход к выполнению своих обязательств, а также воздержаться от политизации практических вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе в энергетической сфере», — заключила Захарова. Молдавская сторона заявила об отсутствии документов о задолженности АО «Молдовагаз» перед «Газпромом». Кишинев, который столкнулся с огромными долгами перед «Газпромом», ранее рассуждал о возможном пересмотре условий контракта на поставку энергоресурсов в страну.