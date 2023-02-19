Молдавия хочет пересмотреть контракт с «Газпромом» из-за огромных долгов

19 февраля 2023 в 21:09 Размер текста - 17 +

Молдавия выразила желание пересмотреть условия контракта с «Газпромом» на поставку газа Фото: media.gazprom-neft.ru. Власти Молдавии, которая столкнулась с огромными долгами перед «Газпромом», рассуждают о возможном пересмотре условий контракта на поставку энергоресурсов в страну. Об этом рассказал министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. «Имеющиеся у нас с „Газпромом“ договоры заключены на определенный срок, но их обязательно надо будет пересмотреть и переосмыслить», — передает слова Парликова издание Publika . Он добавил, что пока не готов поделиться конкретными планами по этому вопросу, но подчеркнул, что этот вопрос находится не только в компетенции молдавского Минэнерго, также он нуждается в учитывании отношений с приднестровским регионом. Ранее премьер-министр молдавской республики Наталья Гаврилица заявила, что ее страна намерена оспаривать в суде возможное решение «Газпрома» о прекращении поставок газа в Молдавию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг суждения о том, что решение о требовании оплаты всех долгов Молдавии перед Россией является политическим. В ноябре долг «Молдовагаза» за поставленный «Газпромом» газ составлял 590,8 млн долларов, передает RT.

Власти Молдавии, которая столкнулась с огромными долгами перед «Газпромом», рассуждают о возможном пересмотре условий контракта на поставку энергоресурсов в страну. Об этом рассказал министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. «Имеющиеся у нас с „Газпромом“ договоры заключены на определенный срок, но их обязательно надо будет пересмотреть и переосмыслить», — передает слова Парликова издание Publika. Он добавил, что пока не готов поделиться конкретными планами по этому вопросу, но подчеркнул, что этот вопрос находится не только в компетенции молдавского Минэнерго, также он нуждается в учитывании отношений с приднестровским регионом. Ранее премьер-министр молдавской республики Наталья Гаврилица заявила, что ее страна намерена оспаривать в суде возможное решение «Газпрома» о прекращении поставок газа в Молдавию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг суждения о том, что решение о требовании оплаты всех долгов Молдавии перед Россией является политическим. В ноябре долг «Молдовагаза» за поставленный «Газпромом» газ составлял 590,8 млн долларов, передает RT.