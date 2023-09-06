Тюменская область признана привлекательным направлением для туризма

В Тюменской области туристы могут круглогодично посещать термальные источники Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская область обладает высоким потенциалом для развития туризма. Архитектура, природные достопримечательности и доступная логистика позволяют принимать гостей в регионе круглый год. Об этом заявила директор областного департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

«У Тюменской области высокий туристический потенциал. В регионе представлены все четыре времени года: теплое лето, красивая осень, снежная зима, яркая весна. Туристы могут круглогодично посещать термальные источники. Тобольск славен своим древним кремлем, а также косторезным ремеслом. <…> А еще в регионе немало красивейших природных локаций, достопримечательностей и памятников», — сообщила Трофимова журналистам МК.RU.

Удобная транспортная логистика обеспечивает доступность региона для гостей практически из любой точки России. В Тюмени и Тобольске расположены два международных аэропорта. Прямое авиасообщение наложено в 40 направлениях по всей стране. Добраться можно и поездом. Через областной центр проходит Транссибирская железнодорожная магистраль.

Для любителей гастрономических туров в тюменских кафе и ресторанах предлагают разнообразные национальные блюда. Ценителям отдыха на природе предлагают отправиться на охоту или рыбалку, покататься на катерах или воздушном шаре.