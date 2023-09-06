Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Подмосковье

07 сентября 2023 в 06:03 Размер текста - 17 +

В Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ночью в Раменском городском округе (расстояние до Москвы — 51 км) была атака БПЛА на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что спецслужбы устраняют последствия.

Ночью в Раменском городском округе (расстояние до Москвы — 51 км) была атака БПЛА на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что спецслужбы устраняют последствия.