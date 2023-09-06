Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Подмосковье

В Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ночью в Раменском городском округе (расстояние до Москвы — 51 км) была атака БПЛА на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет», —
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.