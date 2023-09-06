06 сентября 2023

Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Подмосковье

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Премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего посещения техно-парка "Калибр". Москва, собянин сергей
В Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ночью в Раменском городском округе (расстояние до Москвы — 51 км) была атака БПЛА на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что спецслужбы устраняют последствия.

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Ночью в Раменском городском округе (расстояние до Москвы — 51 км) была атака БПЛА на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что спецслужбы устраняют последствия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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