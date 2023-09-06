Тюменские ученые создают «виртуального агронома», аналогов которому нет в мире

Ученые ТюмГУ создают уникальную систему умных ферм с искусственным интеллектом

Новый алгоритм будет давать советы, как лечить заболевшее растение Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сотрудники Тюменского государственного университета (ТюмГУ) работают над созданием системы для умных ферм, которая может кардинально изменить всю индустрию городского фермерства. Авторы заявляют, что у проекта нет аналогов в мире.

«С помощью нейросетевых элементов искусственного интеллекта (ИИ) наша система сделает умные фермы еще более интеллектуальными. Теперь такая ферма сможет не только мониторить и контролировать параметры производственного процесса, но и давать советы, как действовать при поломках оборудования, болезнях растений и в иных нештатных ситуациях», — рассказал руководитель научного агробиотехкомплекса ТюмГУ Алексей Прохошин РИА Новости.

В отличие от подобных систем данная разработка будет обладать знаниями нескольких экспертов. Она позволит быстро распознать проблему и подобрать нужное решение. «Она похожа на агронома с огромным опытом, который постоянно мониторит состояние каждого растения и следит за всеми параметрами своей фермы. Он знает о любых потребностях и моментально реагирует на любые изменения. С помощью ИИ, наша система способна реализовать такой надзор», — отметил Прохошин. Аналогов на сегодня в мире нет.

Над проектом трудится большая группа ученых вуза. В состав команды вошли биологи, математики, IT-инженеры и другие специалисты. Разработку планируется оснастить механизмом непрерывного обучения за счет обратной связи с пользователем.