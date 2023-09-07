В Госдуме предложили сделать проезд одной остановки в транспорте бесплатным

Депутат Госдумы Чернышов предложил отменить плату за проезд одной остановки

07 сентября 2023 в 08:54 Размер текста - 17 +

Отмена проезда одной остановки не скажется на транспортной отрасли РФ, сказал Борис Чернышов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Госдуме предложили отменить плату за проезд одной остановки в общественном транспорте. С инициативой выступил депутат Борис Чернышов. «Считаю необходимым отменить обязанность оплаты проезда одной остановки в городском наземном транспорте и, соответственно, не накладывать административную ответственность за это», — заявил Борис Чернышов. Текст его обращения к главе Минтранса Виталию Савельеву находится в распоряжении «Ленты.ру». Депутат отметил, что гражданин не всегда имеет возможность пройти остановку пешком из-за состояния здоровья или нехватки времени. Также Чернышов подчеркнул, что порой человек не успевает оплатить проезд за одну остановку, так как транспорт переполнен. По его словам, отмена оплаты не станет финансово нагружать транспортную отрасль РФ.

В Госдуме предложили отменить плату за проезд одной остановки в общественном транспорте. С инициативой выступил депутат Борис Чернышов. «Считаю необходимым отменить обязанность оплаты проезда одной остановки в городском наземном транспорте и, соответственно, не накладывать административную ответственность за это», — заявил Борис Чернышов. Текст его обращения к главе Минтранса Виталию Савельеву находится в распоряжении «Ленты.ру». Депутат отметил, что гражданин не всегда имеет возможность пройти остановку пешком из-за состояния здоровья или нехватки времени. Также Чернышов подчеркнул, что порой человек не успевает оплатить проезд за одну остановку, так как транспорт переполнен. По его словам, отмена оплаты не станет финансово нагружать транспортную отрасль РФ.