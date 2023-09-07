Власти Одесской области сообщили об ударах по портам

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Закамск, микрорайон Водник. Пермь, навигация, берег, река кама, весна, теплоход, порт
В Одесской области повреждена портовая инфраструктура Фото:

В Измаильском районе Одесской области в результате ночных ударов с помощью беспилотников были повреждены объекты портовой инфраструктуры. Об этом заявил глава администрации региона Олег Кипер.

«В нескольких населенных пунктах [области] повреждена <…> портовая инфраструктура», — рассказал Олег Кипер. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале. По его словам, на месте работают экстренные службы, также идет ликвидация последствий повреждений.

Ранее украинские СМИ писали о воздушной тревоге в Одесской области. Предупреждение было объявлено и в ряде других украинских регионов.

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В Измаильском районе Одесской области в результате ночных ударов с помощью беспилотников были повреждены объекты портовой инфраструктуры. Об этом заявил глава администрации региона Олег Кипер. «В нескольких населенных пунктах [области] повреждена <…> портовая инфраструктура», — рассказал Олег Кипер. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале. По его словам, на месте работают экстренные службы, также идет ликвидация последствий повреждений. Ранее украинские СМИ писали о воздушной тревоге в Одесской области. Предупреждение было объявлено и в ряде других украинских регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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