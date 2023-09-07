Власти Одесской области сообщили об ударах по портам

07 сентября 2023 в 09:27 Размер текста - 17 +

В Одесской области повреждена портовая инфраструктура Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Измаильском районе Одесской области в результате ночных ударов с помощью беспилотников были повреждены объекты портовой инфраструктуры. Об этом заявил глава администрации региона Олег Кипер. «В нескольких населенных пунктах [области] повреждена <…> портовая инфраструктура», — рассказал Олег Кипер. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале. По его словам, на месте работают экстренные службы, также идет ликвидация последствий повреждений. Ранее украинские СМИ писали о воздушной тревоге в Одесской области. Предупреждение было объявлено и в ряде других украинских регионов.

В Измаильском районе Одесской области в результате ночных ударов с помощью беспилотников были повреждены объекты портовой инфраструктуры. Об этом заявил глава администрации региона Олег Кипер. «В нескольких населенных пунктах [области] повреждена <…> портовая инфраструктура», — рассказал Олег Кипер. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале. По его словам, на месте работают экстренные службы, также идет ликвидация последствий повреждений. Ранее украинские СМИ писали о воздушной тревоге в Одесской области. Предупреждение было объявлено и в ряде других украинских регионов.