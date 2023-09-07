Россияне перешли на дешевые аналоги импортных лекарств

В России граждане начали активнее пользоваться отечественными аналогами зарубежных лекарств, что привело к сокращению ассортимента иностранных препаратов на 20%. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group.
По данным DSM Group, в 2023 году ассортимент зарубежных препаратов 6,4 тысячи позиций, что на 20,3% меньше, чем годом ранее. «Цены на некоторые импортные препараты слишком высоки, и на фоне снижения доходов потребители делают выбор в пользу аналогов, которые зачастую значительно дешевле», — передает РБК слова директора саморегулируемой организации Ассоциация независимых аптек Виктории Пресняковой.
Ранее в СМИ писали, что россияне начали массово экономить на лекарствах. Из-за цен на препараты многие начали отказываться от средств первой необходимости. По данным опросов, 68% граждан находятся в режиме строгой экономии, пишет
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.