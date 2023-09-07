Россияне перешли на дешевые аналоги импортных лекарств

РБК: в аптеках на 20% сократился ассортимент импортных лекарств

07 сентября 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Россияне отдают предпочтения российским лекарствам из-за доступности в цене Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В России граждане начали активнее пользоваться отечественными аналогами зарубежных лекарств, что привело к сокращению ассортимента иностранных препаратов на 20%. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group. По данным DSM Group, в 2023 году ассортимент зарубежных препаратов 6,4 тысячи позиций, что на 20,3% меньше, чем годом ранее. «Цены на некоторые импортные препараты слишком высоки, и на фоне снижения доходов потребители делают выбор в пользу аналогов, которые зачастую значительно дешевле», — передает РБК слова директора саморегулируемой организации Ассоциация независимых аптек Виктории Пресняковой. Ранее в СМИ писали, что россияне начали массово экономить на лекарствах. Из-за цен на препараты многие начали отказываться от средств первой необходимости. По данным опросов, 68% граждан находятся в режиме строгой экономии, пишет MK.RU .

В России граждане начали активнее пользоваться отечественными аналогами зарубежных лекарств, что привело к сокращению ассортимента иностранных препаратов на 20%. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group. По данным DSM Group, в 2023 году ассортимент зарубежных препаратов 6,4 тысячи позиций, что на 20,3% меньше, чем годом ранее. «Цены на некоторые импортные препараты слишком высоки, и на фоне снижения доходов потребители делают выбор в пользу аналогов, которые зачастую значительно дешевле», — передает РБК слова директора саморегулируемой организации Ассоциация независимых аптек Виктории Пресняковой. Ранее в СМИ писали, что россияне начали массово экономить на лекарствах. Из-за цен на препараты многие начали отказываться от средств первой необходимости. По данным опросов, 68% граждан находятся в режиме строгой экономии, пишет MK.RU.