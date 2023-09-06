Пермский ТРЦ завлекает пермяков бесплатными услугами стилиста

07 сентября 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Стилист будет сопровождать во время похода по магазинам Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пермский ТРЦ «Планета» приглашает горожан на бесплатные консультации к стилисту. Специалист будет помогать подбирать одежду и аксессуары каждые выходные, рассказали в пресс-службе ТРЦ. «С 9 сентября каждые выходные в торгово-развлекательном центре „Планета“ гости смогут бесплатно получить услугу персонального стилиста. Профессионал подберет несколько модных образов, будет сопровождать гостя во время шопинга и помогать с выбором одежды, обуви или аксессуаров. Все это абсолютно бесплатно», — сказано в релизе. Стилист будет давать консультации в субботу и воскресенье с 13:00 до 18:00. Чтобы к нему попасть, необходимо заранее записаться на стойке информации ТРЦ или написать в сообщения группы ТРЦ «Планета» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, какие магазины откроются в пермских торговых центрах осенью. В городе появится не только одежда отечественных производителей, но и зарубежных.

Пермский ТРЦ «Планета» приглашает горожан на бесплатные консультации к стилисту. Специалист будет помогать подбирать одежду и аксессуары каждые выходные, рассказали в пресс-службе ТРЦ. «С 9 сентября каждые выходные в торгово-развлекательном центре „Планета“ гости смогут бесплатно получить услугу персонального стилиста. Профессионал подберет несколько модных образов, будет сопровождать гостя во время шопинга и помогать с выбором одежды, обуви или аксессуаров. Все это абсолютно бесплатно», — сказано в релизе. Стилист будет давать консультации в субботу и воскресенье с 13:00 до 18:00. Чтобы к нему попасть, необходимо заранее записаться на стойке информации ТРЦ или написать в сообщения группы ТРЦ «Планета» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, какие магазины откроются в пермских торговых центрах осенью. В городе появится не только одежда отечественных производителей, но и зарубежных.