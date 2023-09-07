Сигареты Kent, Vogue и Rothmans станут российскими

British American Tobacco продает бизнес российским партнерам

07 сентября 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Бренды сигарет Kent, Vogue и Rothmans останутся в собственности РФ Фото: Александр Елизаров © URA.RU Компания British American Tobacco (BAT), производящая сигареты Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и Ява, продаст бизнес в России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе табачного предприятия. «Мы намерены передать наш бизнес. В настоящее время BAT официально заключила соглашение о продаже своего российского и белорусского бизнеса в соответствии с местным и международным законодательством», — говорится в сообщении на сайте BAT. При этом бренды сигарет Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и Ява, выпускаемые компанией останутся в собственности бизнеса в РФ. О намерении передать бизнес в России BAT заявляла еще в феврале. В компании также заявляли, что передача завершится в 2023 году, напоминает телеканал 360. Также сообщалось о продаже российских активов концерном Heineken. Новым владельцем станет компания «Арнест», пишет RT.

Компания British American Tobacco (BAT), производящая сигареты Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и Ява, продаст бизнес в России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе табачного предприятия. «Мы намерены передать наш бизнес. В настоящее время BAT официально заключила соглашение о продаже своего российского и белорусского бизнеса в соответствии с местным и международным законодательством», — говорится в сообщении на сайте BAT. При этом бренды сигарет Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и Ява, выпускаемые компанией останутся в собственности бизнеса в РФ. О намерении передать бизнес в России BAT заявляла еще в феврале. В компании также заявляли, что передача завершится в 2023 году, напоминает телеканал 360. Также сообщалось о продаже российских активов концерном Heineken. Новым владельцем станет компания «Арнест», пишет RT.