Сигареты Kent, Vogue и Rothmans станут российскими

British American Tobacco продает бизнес российским партнерам
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Клипарт. Нижневартовск, зажигалка, огонь
Бренды сигарет Kent, Vogue и Rothmans останутся в собственности РФ Фото:

Компания British American Tobacco (BAT), производящая сигареты Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и Ява, продаст бизнес в России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе табачного предприятия.

«Мы намерены передать наш бизнес. В настоящее время BAT официально заключила соглашение о продаже своего российского и белорусского бизнеса в соответствии с местным и международным законодательством», — говорится в сообщении на сайте BAT. При этом бренды сигарет Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и Ява, выпускаемые компанией останутся в собственности бизнеса в РФ.

О намерении передать бизнес в России BAT заявляла еще в феврале. В компании также заявляли, что передача завершится в 2023 году, напоминает телеканал 360. Также сообщалось о продаже российских активов концерном Heineken. Новым владельцем станет компания «Арнест», пишет RT.

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Компания British American Tobacco (BAT), производящая сигареты Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и Ява, продаст бизнес в России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе табачного предприятия. «Мы намерены передать наш бизнес. В настоящее время BAT официально заключила соглашение о продаже своего российского и белорусского бизнеса в соответствии с местным и международным законодательством», — говорится в сообщении на сайте BAT. При этом бренды сигарет Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и Ява, выпускаемые компанией останутся в собственности бизнеса в РФ. О намерении передать бизнес в России BAT заявляла еще в феврале. В компании также заявляли, что передача завершится в 2023 году, напоминает телеканал 360. Также сообщалось о продаже российских активов концерном Heineken. Новым владельцем станет компания «Арнест», пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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