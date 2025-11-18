Прокуратура ХМАО проверяет электромонтажную компанию из-за невыплаты зарплат.
Прокуратура ХМАО начала проверку компании, сотрудники которой жаловались на невыплату зарплаты
В Ханты-Мансийске по поручению окружной прокуратуры началась проверка компании «Акваинжиниринг» из-за публикации о нарушении трудовых прав работников. Сотрудники жаловались, что им несколько месяцев не платят зарплату.
«По поручению прокуратуры автономного округа Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой организована проверка по публикации о нарушении трудовых прав работников ООО „Акваинжиниринг“. В рамках проверки будут установлены причины допускаемых нарушений, принят комплекс мер по их устранению, а также привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности», — сообщило ведомство на официальном сайте.
Бывшие сотрудники «Акваинжиниринг» обращались за помощью к властям и надзорным органам. Они утверждают, что с апреля по август они выполняли монтажные работы по обустройству линии электропередач. С мая работодатель перестал выплачивать зарплату. Директор, по словам работников, игнорирует звонки и сообщения.
Агентство URA.RU направило запрос в компанию «Акваинжиниринг». На момент публикации новости ответ не поступил.
