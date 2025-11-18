Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Спикер думы из ХМАО подал в суд на экс-депутата, назвавшего его «фуфлом»

18 ноября 2025 в 20:32
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Спикер думы Урая подал в суд и требует с экс-депутата деньги за оскорбление

Спикер думы Урая подал в суд и требует с экс-депутата деньги за оскорбление

Фото: Илья Московец © URA.RU

Спикер думы Урая Александр Величко пытается отсудить у экс-депутата Леонарда Насибуллина 100 тысяч рублей компенсации морального вреда за оскорбление. Об этом URA.RU сообщил сам Насибуллин.

«Получил уведомление суда. Величко подал гражданский иск и требует моральной компенсации», — заявил Насибуллин.

Адвокат Величко Оксана Рудик подтвердила наличие иска и добавила, что в случае неисполнения решения суда экс-депутату может грозить новое уголовное производство. «На сегодняшний день судебная практика позволяет возбуждать уголовные дела за не исполнения решения суда и просить в судебном порядке назначить судебную психиатрическую экспертизу», — заявила Рудик.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что депутаты думы Урая лишили Насибуллина мандата после вступления в силу приговора суда. Он был осужден за оскорбление Величко, которого публично назвал «фуфлом».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал