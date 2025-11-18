Спикер думы из ХМАО подал в суд на экс-депутата, назвавшего его «фуфлом»
Спикер думы Урая подал в суд и требует с экс-депутата деньги за оскорбление
Фото: Илья Московец © URA.RU
Спикер думы Урая Александр Величко пытается отсудить у экс-депутата Леонарда Насибуллина 100 тысяч рублей компенсации морального вреда за оскорбление. Об этом URA.RU сообщил сам Насибуллин.
«Получил уведомление суда. Величко подал гражданский иск и требует моральной компенсации», — заявил Насибуллин.
Адвокат Величко Оксана Рудик подтвердила наличие иска и добавила, что в случае неисполнения решения суда экс-депутату может грозить новое уголовное производство. «На сегодняшний день судебная практика позволяет возбуждать уголовные дела за не исполнения решения суда и просить в судебном порядке назначить судебную психиатрическую экспертизу», — заявила Рудик.
Ранее URA.RU писало, что депутаты думы Урая лишили Насибуллина мандата после вступления в силу приговора суда. Он был осужден за оскорбление Величко, которого публично назвал «фуфлом».
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!