Спикер думы из ХМАО подал в суд на экс-депутата, назвавшего его «фуфлом»

Спикер думы Урая Александр Величко пытается отсудить у экс-депутата Леонарда Насибуллина 100 тысяч рублей компенсации морального вреда за оскорбление. Об этом URA.RU сообщил сам Насибуллин.

«Получил уведомление суда. Величко подал гражданский иск и требует моральной компенсации», — заявил Насибуллин.

Адвокат Величко Оксана Рудик подтвердила наличие иска и добавила, что в случае неисполнения решения суда экс-депутату может грозить новое уголовное производство. «На сегодняшний день судебная практика позволяет возбуждать уголовные дела за не исполнения решения суда и просить в судебном порядке назначить судебную психиатрическую экспертизу», — заявила Рудик.

