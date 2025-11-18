В аэропорту ХМАО уничтожили более 70 килограммов нелегальных фруктов и риса

Россельхознадзор уничтожил десятки килограммов риса, фруктов и сухофруктов в аэропорту Сургута Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В международном аэропорту Сургута (ХМАО) сотрудники Россельхознадзора выявили и уничтожили более 74 килограммов подкарантинной продукции. Рис, лимоны, гранаты, айву и сухофрукты пытались ввезти пассажиры из Таджикистана и Узбекистана.

«Граждане, прибывшие из Республик Таджикистан и Узбекистан, вопреки действующим ограничениям провозили в багаже и ручной клади более 74 кг подкарантинной продукции (рис, лимоны, гранаты, айва, сухофрукты). В соответствии с фитосанитарным законодательством ввезенная подкарантинная продукция была изъята и уничтожена», — указано в публикации Россельхознадзора на официальном сайте.

Владельцев груза привлекли к административной ответственности. Всего за первую половину ноября 2025 года специалисты Россельхознадзора выявили 10 партий растительной продукции, которую пассажиры международных рейсов пытались провезти с нарушением правил.

