В аэропорту ХМАО уничтожили более 70 килограммов нелегальных фруктов и риса
Россельхознадзор уничтожил десятки килограммов риса, фруктов и сухофруктов в аэропорту Сургута
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В международном аэропорту Сургута (ХМАО) сотрудники Россельхознадзора выявили и уничтожили более 74 килограммов подкарантинной продукции. Рис, лимоны, гранаты, айву и сухофрукты пытались ввезти пассажиры из Таджикистана и Узбекистана.
«Граждане, прибывшие из Республик Таджикистан и Узбекистан, вопреки действующим ограничениям провозили в багаже и ручной клади более 74 кг подкарантинной продукции (рис, лимоны, гранаты, айва, сухофрукты). В соответствии с фитосанитарным законодательством ввезенная подкарантинная продукция была изъята и уничтожена», — указано в публикации Россельхознадзора на официальном сайте.
Владельцев груза привлекли к административной ответственности. Всего за первую половину ноября 2025 года специалисты Россельхознадзора выявили 10 партий растительной продукции, которую пассажиры международных рейсов пытались провезти с нарушением правил.
Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Сургута (ХМАО) выявили семь случаев попытки ввоза зараженных растений. Их нашли в багаже и ручной клади пассажиров из Таджикистана.
