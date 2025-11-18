Как китайские машины переживают суровую сибирскую зиму в ХМАО

URA.RU проверило на себе, может ли «китаец» вынести суровую зиму Фото: Илья Московец © URA.RU

О китайских автомобилях давно сочинили массу слухов, стереотипов и даже шуток. При этом рынок этих авто стремительно растет, а жители Ханты-Мансийского округа активно скупают машины из автосалонов различных марок. Как современные автомобили из Китая переживают суровые сибирские морозы и какие мифы все-таки оказались правдой — проверил на себе корреспондент URA.RU.

Автомобиль был куплен летом прошлого года Фото: Екатерина Матвийчук

Мы с мужем, изначально относившиеся к китайским машинам предвзято, приобрели новый полноприводный автомобиль марки «Chery» летом 2024 года. Наступления холодов ждали с опаской и никак не решались окончательно пересесть с «немца», было страшно продавать проверенный годами автомобиль — а вдруг китайская новинка не заведется при -30?

Однако волнения были напрасны, «китаец» без проблем заводился с автозапуска всю зиму даже в самые сильные морозы. Сюрприз крылся в другом — из-за перепада температур либо же проблем с установкой сигнализации, дисплей автомобиля упорно зависал на середине пути, а вместе с ним мультимедиа и показатели спидометра. В этом многие оказались правы.

Продолжение после рекламы

При этом проблем с подогревом сидений, руля и лобового стекла у нас ни разу не возникало, чего не скажешь об автомобиле «Omoda», который родственница приобрела так же в салоне годом ранее. Она часто жаловалась, что машина не может нормально прогреться и температура внутри остается достаточно бодрящей. И правда — проехавшись с ней, появилось ощущение подмерзающих ног. Зависит ли это от конкретного авто или марки — непонятно.

Часто мы испытывали своего «китайца»: например, пытались дрифтить, нажимая разные кнопки или заставляли его преодолевать сугробы и бездорожье. Машина приятно удивила, и мощность и способности вызвали настоящий восторг. Однако это не помешало нам однажды застрять в лесу «по уши». Вытаскивали наш космолет долго и тяжело, все-таки наша вера оказалась сильнее возможностей автомобиля. Но проехал бы в том же месте другой внедорожник — не думаю, так что претензий нет.

Машина оказалась прочнее, чем мы думали Фото: Екатерина Матвийчук

Последнее, что хотелось бы проверять — это стереотип о том, что при аварии китайское авто размажет, как консервную банку. Но и этот пункт нам «посчастливилось» испытать — из-за гололеда мы улетели в отбойник несколько раз на приличной скорости. Когда машина наконец остановилась, накрыла паника, казалось, что от морды совсем ничего не осталось. Осмотрев авто, мы были несколько удивлены — пострадал всего лишь передний бампер. Получается, миф развеян.

Некоторые водители жалуются на примерзающие ручки дверей и дворники у новых моделей авто из КНР. У нас такой проблемы не возникло, как и у близких родственников, которые недавно приобрели новый «Tenet». Однако при первых ударивших морозах, у них треснуло боковое стекло. Автосалон отказался менять его по гарантии и списал все на механическое повреждение, хоть на машине толком и не успели поездить. Выводы тут каждый сделает сам.