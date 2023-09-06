В Пермском крае роддома закрыли для посещений

Для противодействия эпидемии гриппа в Пермском крае родственникам рожениц запретили посещать роддома. Такая норма содержится в постановлении главного санитарного врача региона Виталия Костарева.
«В целях недопущения внутрибольничного распространения респираторных вирусных инфекций на период активной циркуляции вирусов гриппа, COVID-19 и других ввести запрет посещений структурных подразделений родовспомогательных стационаров и медицинских организаций второго этапа выхаживания родственниками и лицами, не являющимися сотрудниками указанных организаций», — говорится в документе. Постановление опубликовано на сайте администрации Пермского муниципального округа.
Ранее URA.RU рассказывало, что в поликлиники Пермского края доставили первую партию вакцины от гриппа. В больницах открыта запись на бесплатную прививку.
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