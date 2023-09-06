Посольство РФ: снаряды с обедненным ураном уничтожат целые поколения

07 сентября 2023 в 04:20 Размер текста - 17 +

Решение поставить Киеву снаряды с обедненным ураном — показатель бесчеловечности Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставка снарядов с обедненным ураном на Украину поставит крест на целых поколениях. Об этом предупредили представители посольства РФ в Вашингтоне. «[Это] показатель бесчеловечности. Очевидно, что одержимый идеей нанести России „стратегическое поражение“ Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях», — передает РИА Новости распространенный комментарий посольства. США осуществят передачу Украине снарядов с обедненным ураном, которые предназначены для танков Abrams. Помощь также включает в себя противотанковые комплексы, ракеты, тактические аэронавигационные системы, подрывные боеприпасы и другое. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак выступил против поставок. Несмотря на то, что власти США заверили в безопасности таких снарядов, официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла эти заявления.

Поставка снарядов с обедненным ураном на Украину поставит крест на целых поколениях. Об этом предупредили представители посольства РФ в Вашингтоне. «[Это] показатель бесчеловечности. Очевидно, что одержимый идеей нанести России „стратегическое поражение“ Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях», — передает РИА Новости распространенный комментарий посольства. США осуществят передачу Украине снарядов с обедненным ураном, которые предназначены для танков Abrams. Помощь также включает в себя противотанковые комплексы, ракеты, тактические аэронавигационные системы, подрывные боеприпасы и другое. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак выступил против поставок. Несмотря на то, что власти США заверили в безопасности таких снарядов, официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла эти заявления.