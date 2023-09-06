Губернатор Махонин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Баранова

07 сентября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин высоко оценил вклад Виктора Баранова в развитие Прикамья Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования в связи со смертью президента АО «Соликамскбумпром», депутата регионального заксобрания Виктора Баранова. Глава края отметил, что Баранов был «человеком пермской промышленности». «Виктор Иванович был человеком пермской промышленности. Прошел большой путь от начальника лаборатории вибродиагностики, до директора комбината, а после стал президентом АО „Соликамскбумпром“. Мы всегда будем помнить о Викторе Ивановиче, как о деятельном, ответственном человеке, профессионале своего дела, искренне любящем свой родной край и свою страну», — цитирует Махонина сайт губернатора и правительства Прикамья. О смерти Баранова стало известно сегодня, 7 сентября. Он родился 4 января 1954 года, а после окончания в 1976 году Уральского лесотехнического института пришел на работу в Соликамский ЦБК (сейчас — «Соликамскбумпром»), а в 1990 году возглавил предприятие. С 2001 года избирался в депутаты ЗС Прикамья. Являлся почетным гражданином Соликамска, Чердынского округа и Пермского края.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования в связи со смертью президента АО «Соликамскбумпром», депутата регионального заксобрания Виктора Баранова. Глава края отметил, что Баранов был «человеком пермской промышленности». «Виктор Иванович был человеком пермской промышленности. Прошел большой путь от начальника лаборатории вибродиагностики, до директора комбината, а после стал президентом АО „Соликамскбумпром“. Мы всегда будем помнить о Викторе Ивановиче, как о деятельном, ответственном человеке, профессионале своего дела, искренне любящем свой родной край и свою страну», — цитирует Махонина сайт губернатора и правительства Прикамья. О смерти Баранова стало известно сегодня, 7 сентября. Он родился 4 января 1954 года, а после окончания в 1976 году Уральского лесотехнического института пришел на работу в Соликамский ЦБК (сейчас — «Соликамскбумпром»), а в 1990 году возглавил предприятие. С 2001 года избирался в депутаты ЗС Прикамья. Являлся почетным гражданином Соликамска, Чердынского округа и Пермского края.