В Ленобласти фура врезалась в группу велосипедистов-подростков на трассе. Видео

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После происшествия с фурой пострадали восемь человек Фото:

На трассе Скандинавия в Ленинградской области в группу несовершеннолетних велосипедистов врезалась фура. По предварительным данным есть двое погибших, пишет telegram-канал «Mash на Мойке».

«Фура врезалась в группу велосипедистов и сопровождающую машину на трассе Скандинавия перед поселком Огоньки в Ленобласти», — написали в telegram-канале. Предварительно, два человека погибли.

По данным СМИ, восемь человек пострадали, семеро из них — дети. Сейчас выясняются подробности ДТП.

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На трассе Скандинавия в Ленинградской области в группу несовершеннолетних велосипедистов врезалась фура. По предварительным данным есть двое погибших, пишет telegram-канал «Mash на Мойке». «Фура врезалась в группу велосипедистов и сопровождающую машину на трассе Скандинавия перед поселком Огоньки в Ленобласти», — написали в telegram-канале. Предварительно, два человека погибли. По данным СМИ, восемь человек пострадали, семеро из них — дети. Сейчас выясняются подробности ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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