После происшествия с фурой пострадали восемь человек
На трассе Скандинавия в Ленинградской области в группу несовершеннолетних велосипедистов врезалась фура. По предварительным данным есть двое погибших, пишет telegram-канал «Mash на Мойке».
«Фура врезалась в группу велосипедистов и сопровождающую машину на трассе Скандинавия перед поселком Огоньки в Ленобласти», — написали в telegram-канале. Предварительно, два человека погибли.
По данным СМИ, восемь человек пострадали, семеро из них — дети. Сейчас выясняются подробности ДТП.
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