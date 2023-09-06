Жителям ЯНАО предлагают зарабатывать от 16 млн рублей на онлайн-играх

07 сентября 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО могут зарабатывать от 16 миллионов рублей в год Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителям ЯНАО предлагают открыть стрим-студию, на которой можно зарабатывать от 16 миллионов рублей в год. Открытие такого бизнеса обойдется всего в 400 тысяч рублей, говорится в объявлении на «Авито». «Бизнес с высоким доходом стрим-студии под ключ — 400 тысяч рублей. Вы получите полную поддержку профессиональной команды. С вами будет работать персональный куратор и большая команда аналитиков, маркетологов. Зарабатывайте от 16 миллионов в год», — сказано в сообщении. Будущим владельцам бизнеса обещают помочь подобрать помещение, персонал, на практике показать этапы запуска. Также предоставляются подрядчики и инструменты для работы. Ранее ямальцам предлагали открыть модельное онлайн-агентство. Тогда отход от такого бизнеса, по словам продавца, мог достигнуть 24 миллионов рублей.

Жителям ЯНАО предлагают открыть стрим-студию, на которой можно зарабатывать от 16 миллионов рублей в год. Открытие такого бизнеса обойдется всего в 400 тысяч рублей, говорится в объявлении на «Авито». «Бизнес с высоким доходом стрим-студии под ключ — 400 тысяч рублей. Вы получите полную поддержку профессиональной команды. С вами будет работать персональный куратор и большая команда аналитиков, маркетологов. Зарабатывайте от 16 миллионов в год», — сказано в сообщении. Будущим владельцам бизнеса обещают помочь подобрать помещение, персонал, на практике показать этапы запуска. Также предоставляются подрядчики и инструменты для работы. Ранее ямальцам предлагали открыть модельное онлайн-агентство. Тогда отход от такого бизнеса, по словам продавца, мог достигнуть 24 миллионов рублей.