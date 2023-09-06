06 сентября 2023
05 сентября 2023

Жителям ЯНАО предлагают зарабатывать от 16 млн рублей на онлайн-играх

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод "ЭТЕРНО", цех "Высота 239" Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). Челябинск , наушники, связь, call-центр, контактный центр, помощь, горячая линия, кол-центр, служба поддержки, справочная служба, компьютер
Жители ЯНАО могут зарабатывать от 16 миллионов рублей в год Фото:

Жителям ЯНАО предлагают открыть стрим-студию, на которой можно зарабатывать от 16 миллионов рублей в год. Открытие такого бизнеса обойдется всего в 400 тысяч рублей, говорится в объявлении на «Авито».

«Бизнес с высоким доходом стрим-студии под ключ — 400 тысяч рублей. Вы получите полную поддержку профессиональной команды. С вами будет работать персональный куратор и большая команда аналитиков, маркетологов. Зарабатывайте от 16 миллионов в год», — сказано в сообщении.

Будущим владельцам бизнеса обещают помочь подобрать помещение, персонал, на практике показать этапы запуска. Также предоставляются подрядчики и инструменты для работы.

Ранее ямальцам предлагали открыть модельное онлайн-агентство. Тогда отход от такого бизнеса, по словам продавца, мог достигнуть 24 миллионов рублей.

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Жителям ЯНАО предлагают открыть стрим-студию, на которой можно зарабатывать от 16 миллионов рублей в год. Открытие такого бизнеса обойдется всего в 400 тысяч рублей, говорится в объявлении на «Авито». «Бизнес с высоким доходом стрим-студии под ключ — 400 тысяч рублей. Вы получите полную поддержку профессиональной команды. С вами будет работать персональный куратор и большая команда аналитиков, маркетологов. Зарабатывайте от 16 миллионов в год», — сказано в сообщении. Будущим владельцам бизнеса обещают помочь подобрать помещение, персонал, на практике показать этапы запуска. Также предоставляются подрядчики и инструменты для работы. Ранее ямальцам предлагали открыть модельное онлайн-агентство. Тогда отход от такого бизнеса, по словам продавца, мог достигнуть 24 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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