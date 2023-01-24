Жителям ЯНАО предлагают открыть модельное онлайн-агентство с доходом 24 млн рублей

25 января 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Модельное онлайн агентство будет приносить от 24 млн рублей в год, говорится в сообщении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителям Нового Уренгоя (ЯНАО) предлагают открыть модельное онлайн-агентство по франшизе. Автор объявления, размещенного на площадке Avito, утверждает, что бизнес легальный и будет приносить от 24 миллионов рублей в год. «Откройте стрим-студию и зарабатывайте от 24 000 000 рублей в год, ведя абсолютно легальный онлайн-бизнес. Есть пять причин прямо сейчас начать открытие стрим-студии по франшизе», — говорится в сообщении. Автор объявления отмечает, что предпринимателям будет оказана вся необходимая помощь в регистрации бизнеса. Также он гарантирует, что в месяц выручка будет достигать двух миллионов рублей. Бизнесменов полностью сопровождают в юридических вопросах, процессе поиска подходящего помещения и покупки оборудования. Журналист URA.RU попытался связаться с автором. На момент публикации по номеру телефона никто не ответил. Ранее жителям региона предлагали купить бизнес за 500 тысяч рублей. Продавец заявлял, что доход от него будет в 24 раза больше.

Жителям Нового Уренгоя (ЯНАО) предлагают открыть модельное онлайн-агентство по франшизе. Автор объявления, размещенного на площадке Avito, утверждает, что бизнес легальный и будет приносить от 24 миллионов рублей в год. «Откройте стрим-студию и зарабатывайте от 24 000 000 рублей в год, ведя абсолютно легальный онлайн-бизнес. Есть пять причин прямо сейчас начать открытие стрим-студии по франшизе», — говорится в сообщении. Автор объявления отмечает, что предпринимателям будет оказана вся необходимая помощь в регистрации бизнеса. Также он гарантирует, что в месяц выручка будет достигать двух миллионов рублей. Бизнесменов полностью сопровождают в юридических вопросах, процессе поиска подходящего помещения и покупки оборудования. Журналист URA.RU попытался связаться с автором. На момент публикации по номеру телефона никто не ответил. Ранее жителям региона предлагали купить бизнес за 500 тысяч рублей. Продавец заявлял, что доход от него будет в 24 раза больше.