24 января 2023
23 января 2023

Жителям ЯНАО предлагают открыть модельное онлайн-агентство с доходом 24 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль красоты
Модельное онлайн агентство будет приносить от 24 млн рублей в год, говорится в сообщении Фото:

Жителям Нового Уренгоя (ЯНАО) предлагают открыть модельное онлайн-агентство по франшизе. Автор объявления, размещенного на площадке Avito, утверждает, что бизнес легальный и будет приносить от 24 миллионов рублей в год.

«Откройте стрим-студию и зарабатывайте от 24 000 000 рублей в год, ведя абсолютно легальный онлайн-бизнес. Есть пять причин прямо сейчас начать открытие стрим-студии по франшизе», — говорится в сообщении.

Автор объявления отмечает, что предпринимателям будет оказана вся необходимая помощь в регистрации бизнеса. Также он гарантирует, что в месяц выручка будет достигать двух миллионов рублей. Бизнесменов полностью сопровождают в юридических вопросах, процессе поиска подходящего помещения и покупки оборудования.

Журналист URA.RU попытался связаться с автором. На момент публикации по номеру телефона никто не ответил.

Ранее жителям региона предлагали купить бизнес за 500 тысяч рублей. Продавец заявлял, что доход от него будет в 24 раза больше.

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Жителям Нового Уренгоя (ЯНАО) предлагают открыть модельное онлайн-агентство по франшизе. Автор объявления, размещенного на площадке Avito, утверждает, что бизнес легальный и будет приносить от 24 миллионов рублей в год. «Откройте стрим-студию и зарабатывайте от 24 000 000 рублей в год, ведя абсолютно легальный онлайн-бизнес. Есть пять причин прямо сейчас начать открытие стрим-студии по франшизе», — говорится в сообщении. Автор объявления отмечает, что предпринимателям будет оказана вся необходимая помощь в регистрации бизнеса. Также он гарантирует, что в месяц выручка будет достигать двух миллионов рублей. Бизнесменов полностью сопровождают в юридических вопросах, процессе поиска подходящего помещения и покупки оборудования. Журналист URA.RU попытался связаться с автором. На момент публикации по номеру телефона никто не ответил. Ранее жителям региона предлагали купить бизнес за 500 тысяч рублей. Продавец заявлял, что доход от него будет в 24 раза больше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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