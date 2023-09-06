Аэропорт ремонтировали три года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане местному аэропорту исполнилось 100 лет. К юбилейной дате здание было отремонтировано. На праздник были приглашены местные чиновники, представители силовых структур и журналисты, передает корреспондент URA.RU

«Директор аэропорта Дмитрий Коваленко показал гостям отремонтированный аэропорт. Здание обновили как снаружи, так и внутри», — рассказывает корреспондент. Участники мероприятия отметили, что этот этап ремонта аэропорта длился три года.

Коваленко сообщил, что во время ремонта, в том числе, были обновлены все витражи. По его словам, уже было затрачено более 100 млн рублей. При этом еще, по его словам, требуют ремонта рабочее помещение второго этажа, зона кафе. В ближайших планах в аэропорту планируют открыть торговую точку и сувенирный киоск. На встрече стало известно, что по сравнению с прошлым годом пассажиропоток в аэропорту вырос на 20%

На 100-летие аэропорта, в том числе, пришли губернатор Вадим Шумков вместе со своими подчиненными, представители областной и городской дум, военком Айрат Зарипов, начальник областной Росгвардии Олег Охрименко, глава УМВД региона Дмитрий Свинов, сенатор Сергей Муратов и главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин. Губернатор отметил, что в дальнейшем представители аэропорта планируют запустить рейсы на два новых направления, а в 2027 проведут реконструкцию взлетно-посадочной полосы.

Первый этап реконструкции аэропорта завершился в 2017 году. Ранее предполагалось, что обновление аэропорта может закончиться в 2021 году.

Во время реконструкции были обновлены оба этажа аэропорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На мероприятие пригласили представителей различных ведомств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экскурсию провел директор аэропорта Дмитрий Коваленко (слева) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На праздник пришли чиновники… Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

…представители силовых структур… Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

… и депутаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU