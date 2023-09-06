06 сентября 2023
05 сентября 2023

Прокурор из ЯНАО рассказал, какие схемы используют мошенники, чтобы украсть ямальские миллионы

Прокурор из ЯНАО Савченко сообщил о популярных схемах мошенников
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, прокурор, документы, зал заседания, зал суда, папка, дело, суд, судебный процесс, судебные дела, прокурор в суде
Мошенники с помощью популярных схем украли у ямальцев 252 миллиона с начала года Фото:

Чтобы убедить жителей ЯНАО расстаться со своими деньгами, мошенники предлагают перевести накопления на «безопасные счета», заработать на инвестиционных вложениях или используют поддельные сайты. Об этих уловках сообщил прокурор из прокуратуры ЯНАО Глеб Савченко.

«Наиболее распространенным способом хищения денежных средств является перевод на так называемые „безопасные счета“ после звонков так называемых „сотрудников“ банка или правоохранительных органов. Также набирают обороты деяния по схемам — инвестиционные вложения, выплаты компенсаций, расчеты за онлайн-покупки, использование ссылок на поддельные (фишинговые) сайты», — сообщил прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры ЯНАО Глеб Савченко в радиоэфире, запись которого размещена в telegram-канале окружной прокуратуры.

Также мошенники могут похитить деньги непосредственно с банковской карты. Для этого они используют специальное устройство — скиммер, вставленный в картоприемник банкомата.

За семь месяцев мошенники похитили у ямальцев 252 миллиона рублей, при этом разовые потери варьируются от 10 тысяч до 2-3 миллионов рублей. Раскрываемость по мошенническим делам составляет больше 50 процентов при использовании мошенниками IT-технологий и менее 10 процентов при телефонных мошенничествах.

Прокурор еще раз напомнил ямальцам о том, что безопасных счетов не существует, а если при разговоре с собеседником возникли какие-то сомнения, то необходимо положить трубку и перезвонить в то учреждение, сотрудником которого он представился. В случаях обнаружения хищения средств, необходимо сразу же подать заявление в полицию.

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Чтобы убедить жителей ЯНАО расстаться со своими деньгами, мошенники предлагают перевести накопления на «безопасные счета», заработать на инвестиционных вложениях или используют поддельные сайты. Об этих уловках сообщил прокурор из прокуратуры ЯНАО Глеб Савченко. «Наиболее распространенным способом хищения денежных средств является перевод на так называемые „безопасные счета“ после звонков так называемых „сотрудников“ банка или правоохранительных органов. Также набирают обороты деяния по схемам — инвестиционные вложения, выплаты компенсаций, расчеты за онлайн-покупки, использование ссылок на поддельные (фишинговые) сайты», — сообщил прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры ЯНАО Глеб Савченко в радиоэфире, запись которого размещена в telegram-канале окружной прокуратуры. Также мошенники могут похитить деньги непосредственно с банковской карты. Для этого они используют специальное устройство — скиммер, вставленный в картоприемник банкомата. За семь месяцев мошенники похитили у ямальцев 252 миллиона рублей, при этом разовые потери варьируются от 10 тысяч до 2-3 миллионов рублей. Раскрываемость по мошенническим делам составляет больше 50 процентов при использовании мошенниками IT-технологий и менее 10 процентов при телефонных мошенничествах. Прокурор еще раз напомнил ямальцам о том, что безопасных счетов не существует, а если при разговоре с собеседником возникли какие-то сомнения, то необходимо положить трубку и перезвонить в то учреждение, сотрудником которого он представился. В случаях обнаружения хищения средств, необходимо сразу же подать заявление в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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