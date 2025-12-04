Центры единоборств и оздоровительные комплексы: в ЯНАО за год открыли пять спортивных объектов

В 2025 году на Ямале запустили программу «Земский тренер» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пять новых спортивных объектов открыли в текущем году на Ямале. Об этом на пресс-конференции рассказал директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Александр Кусенко.

«В 2025 году регион сделал значительный шаг в развитии спортивной инфраструктуры, подготовке кадров и вовлечении населения в массовый спорт», — отметил Кусенко. В ЯНАО запустили программу «Земский тренер» для привлечения специалистов в малые города и села округа, в Новом Уренгое запустили танцевальный спорт, а в Тарко-Сале формируют группы по биатлону.

Всего за 2025 года в ЯНАО открыли два центра единоборств «Северный характер» в Тарко-Сале и Мужах. В Харпе запустили спортивно-оздоровительный комплекс «Рай-Из» с пропускной способностью до 500 человек в день. В Ноябрьске ввели в эксплуатацию специализированный баскетбольный спорткомплекс «Факел», а в Салехарде заработал всесезонный экстрим-парк с площадками для BMX, скейтбординга, паркура, роллер-спорта и фиджитал-направлений.

