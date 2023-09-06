06 сентября 2023

Жители ХМАО нашли нового фаворита на российском авторынке

В ХМАО спрос на новый «Москвич» вырос более чем на 300%
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль "Москвич 3" в автосалоне "Сатурн - Р auto". Пермь, автосалон, импортозамещение, ключи от автомобиля, москвич 3, шоу рум
спрос на покупку новых автомобилей «Москвич 3» вырос более чем на 300% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала года спрос на покупку новых автомобилей «Москвич 3» вырос более чем на 300%. А в целом интерес к отечественным машинам у югорчан поднялся на 103%. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Авто».

«Впервые в топ популярных отечественных авто в регионе вошел „Москвич 3“, спрос на который за полгода увеличился на 325,8%. Доля спроса модели составила 9,2%, средняя цена 2 035 000 рублей», — сообщили журналисту агентства представители сервиса.

Среди популярных авто и Niva Legend, на которую приходится 12% доли спроса. В среднем за машину при покупке просят 873 тысячи рублей. Но самой востребованной на рынке новых российских автомобилей в ХМАО стала Lada Granta — 62,8%, а ее средняя цена — 869 тысяч рублей. «В топ-5 новых отечественных авто в ХМАО за июнь—август 2023 года по спросу также вошли (в порядке убывания доли спроса): ВАЗ (LADA) Vesta и ВАЗ (LADA) Niva Travel», — добавили аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО за первое полугодие число автокредитов выросло в два раза. Средняя сумма займа в регионе сейчас составляет 1,3 миллиона рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе с начала года спрос на покупку новых автомобилей «Москвич 3» вырос более чем на 300%. А в целом интерес к отечественным машинам у югорчан поднялся на 103%. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Авто». «Впервые в топ популярных отечественных авто в регионе вошел „Москвич 3“, спрос на который за полгода увеличился на 325,8%. Доля спроса модели составила 9,2%, средняя цена 2 035 000 рублей», — сообщили журналисту агентства представители сервиса. Среди популярных авто и Niva Legend, на которую приходится 12% доли спроса. В среднем за машину при покупке просят 873 тысячи рублей. Но самой востребованной на рынке новых российских автомобилей в ХМАО стала Lada Granta — 62,8%, а ее средняя цена — 869 тысяч рублей. «В топ-5 новых отечественных авто в ХМАО за июнь—август 2023 года по спросу также вошли (в порядке убывания доли спроса): ВАЗ (LADA) Vesta и ВАЗ (LADA) Niva Travel», — добавили аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО за первое полугодие число автокредитов выросло в два раза. Средняя сумма займа в регионе сейчас составляет 1,3 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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