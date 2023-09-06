Жители ХМАО нашли нового фаворита на российском авторынке

В ХМАО спрос на новый «Москвич» вырос более чем на 300%

07 сентября 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

спрос на покупку новых автомобилей «Москвич 3» вырос более чем на 300% Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе с начала года спрос на покупку новых автомобилей «Москвич 3» вырос более чем на 300%. А в целом интерес к отечественным машинам у югорчан поднялся на 103%. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Авто». «Впервые в топ популярных отечественных авто в регионе вошел „Москвич 3“, спрос на который за полгода увеличился на 325,8%. Доля спроса модели составила 9,2%, средняя цена 2 035 000 рублей», — сообщили журналисту агентства представители сервиса. Среди популярных авто и Niva Legend, на которую приходится 12% доли спроса. В среднем за машину при покупке просят 873 тысячи рублей. Но самой востребованной на рынке новых российских автомобилей в ХМАО стала Lada Granta — 62,8%, а ее средняя цена — 869 тысяч рублей. «В топ-5 новых отечественных авто в ХМАО за июнь—август 2023 года по спросу также вошли (в порядке убывания доли спроса): ВАЗ (LADA) Vesta и ВАЗ (LADA) Niva Travel», — добавили аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО за первое полугодие число автокредитов выросло в два раза. Средняя сумма займа в регионе сейчас составляет 1,3 миллиона рублей.

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала года спрос на покупку новых автомобилей «Москвич 3» вырос более чем на 300%. А в целом интерес к отечественным машинам у югорчан поднялся на 103%. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Авто». «Впервые в топ популярных отечественных авто в регионе вошел „Москвич 3“, спрос на который за полгода увеличился на 325,8%. Доля спроса модели составила 9,2%, средняя цена 2 035 000 рублей», — сообщили журналисту агентства представители сервиса. Среди популярных авто и Niva Legend, на которую приходится 12% доли спроса. В среднем за машину при покупке просят 873 тысячи рублей. Но самой востребованной на рынке новых российских автомобилей в ХМАО стала Lada Granta — 62,8%, а ее средняя цена — 869 тысяч рублей. «В топ-5 новых отечественных авто в ХМАО за июнь—август 2023 года по спросу также вошли (в порядке убывания доли спроса): ВАЗ (LADA) Vesta и ВАЗ (LADA) Niva Travel», — добавили аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО за первое полугодие число автокредитов выросло в два раза. Средняя сумма займа в регионе сейчас составляет 1,3 миллиона рублей.