05 сентября 2023

В ХМАО возник ажиотажный спрос на автокредиты

© Служба новостей «URA.RU»
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За первое полугодие в ХМАО в два раза выросло число автокредитов Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе в первом полугодии число автокредитов выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Югорчане взяли в ВТБ более 700 займов на машины, сообщили URA.RU представители ВТБ.

«По автокредитованию увеличение более чем в два раза. Клиенты купили 720 автомобилей и взяли на эти цели в банке 1 млрд рублей. Средняя сумма автокредита сейчас составляет 1,3 млн рублей, год назад она была на 30 тысяч меньше — 1,27 млн рублей», — сообщили журналисту агентства в пресс-службе ВТБ.

У жителей ХМАО также вырос интерес к кредитным картам. Объем выданных кредиток в регионе составил в целом 2 миллиарда рублей. Это на 30 миллионов больше, чем в 2022. «Число карт ВТБ за год выросло на 1,6 тысячи, сейчас их на руках у жителей Югры 52,6 тысячи. В среднем объем трат по каждой кредитной карте составляет 38 000 рублей», — уточняют представители банка.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово бросились оформлять ипотеку. За август аналитики зафиксировали рекордный объем выданных займов.

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В Ханты-Мансийском автономном округе в первом полугодии число автокредитов выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Югорчане взяли в ВТБ более 700 займов на машины, сообщили URA.RU представители ВТБ. «По автокредитованию увеличение более чем в два раза. Клиенты купили 720 автомобилей и взяли на эти цели в банке 1 млрд рублей. Средняя сумма автокредита сейчас составляет 1,3 млн рублей, год назад она была на 30 тысяч меньше — 1,27 млн рублей», — сообщили журналисту агентства в пресс-службе ВТБ. У жителей ХМАО также вырос интерес к кредитным картам. Объем выданных кредиток в регионе составил в целом 2 миллиарда рублей. Это на 30 миллионов больше, чем в 2022. «Число карт ВТБ за год выросло на 1,6 тысячи, сейчас их на руках у жителей Югры 52,6 тысячи. В среднем объем трат по каждой кредитной карте составляет 38 000 рублей», — уточняют представители банка. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово бросились оформлять ипотеку. За август аналитики зафиксировали рекордный объем выданных займов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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