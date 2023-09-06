06 сентября 2023

Курганцы стали чаще умирать от сердечно-сосудистых болезней

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2023 году в регионе выросла смертность от заболеваний сердца Фото:

В Курганской области за первое полугодие на 10% выросла смертность от болезней системы кровообращения. Об этом рассказал главврач Курганского областного кардиодиспансера Вадим Мелешенко.

«Первая половина 2023 года характеризуется ростом заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения. Наблюдается рост смертности от болезней системы кровообращения порядка 10% к уровню прошлого года. И если эта негативная тенденция сохранится, то заболевания системы кровообращения дадут нам цифру 666 смертей на 100 тысяч населения по итогам 2023 года. Это очень много», — сказал Мелешенко ГТРК «Курган».

Основная причина заключается в том, что население мало информировано о проявлениях сосудистых катастроф, пациенты поздно обращаются в больницы. «Ни в какой стране по мановению волшебной палочки никто к узкому специалисту без очереди не попадает. Будь то Дания, Испания, прием узкого специалиста в плановой ситуации люди ожидают достаточно долго. А скорая помощь у нас абсолютно доступна. Выигрывает тот, кто проводит полноценные профилактические мероприятия», — подчеркнул Мелешенко. На заболеваемость влияет малоподвижный образ жизни, вредные привычки, избыточная масса тела.

Ранее URA.RU писало, что главврач курганской больницы предложил брать с курильщиков деньги на нужды медицины. Вадим Мелешенко считает, что пациентов необходимо экономически стимулировать вести здоровый образ жизни.

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В Курганской области за первое полугодие на 10% выросла смертность от болезней системы кровообращения. Об этом рассказал главврач Курганского областного кардиодиспансера Вадим Мелешенко. «Первая половина 2023 года характеризуется ростом заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения. Наблюдается рост смертности от болезней системы кровообращения порядка 10% к уровню прошлого года. И если эта негативная тенденция сохранится, то заболевания системы кровообращения дадут нам цифру 666 смертей на 100 тысяч населения по итогам 2023 года. Это очень много», — сказал Мелешенко ГТРК «Курган». Основная причина заключается в том, что население мало информировано о проявлениях сосудистых катастроф, пациенты поздно обращаются в больницы. «Ни в какой стране по мановению волшебной палочки никто к узкому специалисту без очереди не попадает. Будь то Дания, Испания, прием узкого специалиста в плановой ситуации люди ожидают достаточно долго. А скорая помощь у нас абсолютно доступна. Выигрывает тот, кто проводит полноценные профилактические мероприятия», — подчеркнул Мелешенко. На заболеваемость влияет малоподвижный образ жизни, вредные привычки, избыточная масса тела. Ранее URA.RU писало, что главврач курганской больницы предложил брать с курильщиков деньги на нужды медицины. Вадим Мелешенко считает, что пациентов необходимо экономически стимулировать вести здоровый образ жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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