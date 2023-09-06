Власти Пермского края готовятся заниматься похоронным делом

07 сентября 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Госдума передаст регионам организацию похоронного дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в эфире «КП-радио» объяснил, почему краевые власти передумали забирать у мэрии Перми полномочия в сфере похоронного дела. По его словам, в госдуме РФ сейчас на рассмотрении находится соответствующая инициатива, поэтому власти ждут итогов ее рассмотрения. В мае глава региона внес в заксобрание законопроект о передаче 15 полномочий на уровень края, но ко второму чтению похоронное дело из него исключили. «Все говорят: «А почему вы отказались от полномочий по похоронным услугам? Не все знают, что в государственной будем уже лежит законопроект «О похоронном деле» в новой редакции. Эти полномочия будут переданы на региональный уровень. Зачем мы будем идти впереди федерального закона? Примет госдума, будем смотреть, примем полномочия», — рассказал Махонин. В эфире он также объяснил, почему в принципе забирает полномочия у мэрии. Во многом это связано с региональными и национальными проектами. Ответственность лежит на регионе, а на муниципальном уровне часто бывают заминки. «Например, проект „Чистая вода“. Нам выделено 800 млн рублей, на эти деньги надо построить новые водоводы. Поэтому я должен утверждать схему водоснабжения», — отметил Махонин. С этим же связана и передача на краевой уровень полномочий в сфере образования. «Есть нацпроект, есть региональные проекты и т. д. И когда мы даем денежные средства мы бы хотели чтобы люди ответственно подходили к их расходованию. А когда нам говорят, что объективно не исполняют взятые на себя обязательства, это, конечно, не вносит ничего положительного в управление процессами», — заявил Махонин. Законопроект о передаче 15 полномочий, в том числе, по назначению директоров школ, в августе депутаты заксобрания приняли в первом чтении. К нему были замечания прокуратуры и юристов парламента: например, по образованию (нельзя взять только кадровую политику) и по похоронному делу (оно по закону является муниципальным). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в эфире «КП-радио» объяснил, почему краевые власти передумали забирать у мэрии Перми полномочия в сфере похоронного дела. По его словам, в госдуме РФ сейчас на рассмотрении находится соответствующая инициатива, поэтому власти ждут итогов ее рассмотрения. В мае глава региона внес в заксобрание законопроект о передаче 15 полномочий на уровень края, но ко второму чтению похоронное дело из него исключили. «Все говорят: «А почему вы отказались от полномочий по похоронным услугам? Не все знают, что в государственной будем уже лежит законопроект «О похоронном деле» в новой редакции. Эти полномочия будут переданы на региональный уровень. Зачем мы будем идти впереди федерального закона? Примет госдума, будем смотреть, примем полномочия», — рассказал Махонин. В эфире он также объяснил, почему в принципе забирает полномочия у мэрии. Во многом это связано с региональными и национальными проектами. Ответственность лежит на регионе, а на муниципальном уровне часто бывают заминки. «Например, проект „Чистая вода“. Нам выделено 800 млн рублей, на эти деньги надо построить новые водоводы. Поэтому я должен утверждать схему водоснабжения», — отметил Махонин. С этим же связана и передача на краевой уровень полномочий в сфере образования. «Есть нацпроект, есть региональные проекты и т. д. И когда мы даем денежные средства мы бы хотели чтобы люди ответственно подходили к их расходованию. А когда нам говорят, что объективно не исполняют взятые на себя обязательства, это, конечно, не вносит ничего положительного в управление процессами», — заявил Махонин. Законопроект о передаче 15 полномочий, в том числе, по назначению директоров школ, в августе депутаты заксобрания приняли в первом чтении. К нему были замечания прокуратуры и юристов парламента: например, по образованию (нельзя взять только кадровую политику) и по похоронному делу (оно по закону является муниципальным).