Поликлиники Тюмени начали самовольно откреплять пациентов

Пациенты тюменской поликлиники №8 жалуются на открепление без уведомления

в Тюменской поликлинике №8 пациенты столкнулись с самовольным откреплением и переносом записей к врачам на другое время Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пациенты тюменской поликлиники №8 в районе Матмасы столкнулись с тем, что их самовольно открепили от медицинского учреждения и передали в другое. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц города, которая не смогла попасть к своему привычному терапевту.

«Пришла на прием, по времени, заранее даже перезванивала уточняла, на какое время запись у меня. А мне в регистратуре сказали, что моя запись перенесена на другое время, и вообще что я теперь к другой поликлинике прикреплена. Очень обидная ситуация, мне с маленьким ребенком неудобно весь день по разным поликлиникам бегать», — пояснила собеседница URA.RU.

По ее словам, никаких заявлений на открепление от поликлиники и прикрепление к другому лечебному заведению она не писала. «Когда-то слышала, что так могут сделать, если прикреплен не по месту прописки, но я прописку не меняла, и в поликлинику регулярно обращалась; ребенок мой тоже сюда прикреплен», — добавила женщина.

В поликлинике объяснения давать отказались, в региональном департаменте здравоохранения ситуацию тоже пока никак не прокомментировали. URA.RU написало в ведомство запрос, на момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что в Тобольске попасть к врачу еще сложнее, чем в Тюмени — там пациентам приходится покупать талоны на бесплатный прием.